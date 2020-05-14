Покупка стартапа Halp позволит Atlassian более активно конкурировать с ServiceNow

14 мая 2020 г., 10:05

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Корпорация Atlassian приобрела Halp — стартап с облачным сервисом, позволяющим командам служб поддержки отвечать на вопросы клиентов через платформы групповой работы Slack и Microsoft Teams. Подробности сделки не разглашаются.

В сообщении блога, анонсировавшем данное поглощение, коллектив Halp заверил заказчиков (в числе которых есть такие известные бренды, как GitHub), что одноимённый сервис в обозримом будущем продолжит существовать как самостоятельный продукт.

Halp позволяет пользователям отсылать стандартные сообщения в службу поддержки путём добавления в текст особого эмодзи. Дополнительные опции настройки сервиса делают возможным, например, автоматическое перенаправление запросов в соответствующие подразделения предприятий, в том числе в ИТ-отдел или финансовую группу.

Непосредственное отношение к нынешнему поглощению имеет предоставляемся Halp интеграция, благодаря которой представители поддержки, использующие продукт Atlassian Jira Service Desk, могут отвечать на вопросы через его интерфейс.

Atlassian планирует существенно расширить интеграцию между Halp и своими продуктами. Так, уже в этот вторник компания выпустила новый инструмент Halp Answers, способный извлекать ответы на вопросы, касающиеся поддержки, из службы Atlassian Confluence, предназначенной для построения предприятиями внутренних баз знаний.

Приобретение Halp наблюдатели расценивают как выпад в сторону ServiceNow, платформа которой конкурирует с Atlassian Jira Service Desk. ServiceNow уже обеспечивает интеграцию со Slack, а её Virtual Agent может автоматически отвечать на вопросы, аналогично инструменту Halp Answers.

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