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Canon выпускает камеру EOS M50 Mark II специально для блогеров

2 марта 2021 г., 11:55
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Canon выпускает камеру EOS M50 Mark II специально для блогеров

Компания Canon представила новую модель EOS M50 Mark II, пришедшую на смену популярнойᶦ EOS M50.

Как сообщает производитель,  универсальная беззеркальная камера с интеллектуальными функциями, нацелена специально на тех, кто создает контент.

EOS M50 Mark II — небольшая, но мощная беззеркальная камера. При ее использовании, по уверениям Canon,  процесс создания контента станет проще на всех этапах: от съемки до публикации. Можно снимать 4K-видео в горизонтальном и вертикальном формате или вести YouTube-трансляции с разрешением Full HD. В камере предусмотрены все необходимые разъемы: вход 3,5 мм для микрофона, USB и «чистый» HDMI выход для вывода изображения.

Устройство снабжено сенсорным экраном с регулируемым углом наклона,.

Как отмечается, благодаря возможности выводить «чистый» HDMI-сигнал пользователи могут организовывать онлайн-трансляции на профессиональном уровне. А с программным обеспечением Canon EOS Webcam Utility можно вести прямые эфиры на Twitch.

В EOS M50 Mark II улучшены функции подключения по Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет управлять камерой с мобильных устройств и напрямую публиковать фото и видео в социальных сетях.

Портативную камеру со встроенным микрофоном легко носить с собой и устанавливать на стабилизатор, что обеспечивает гибкие возможности для съемки любых сюжетов.

Камера EOS M50 Mark II позволяет использовать линейку объективов Canon EF-M, а с помощью адаптера крепления можно установить объективы EF и EF-S. Сверхширокоугольные объективы идеально подойдут для съемки видеоблогов, а модели с малой глубиной резкости — для качественных селфи.

Камера оснащена датчиком APS-C с разрешением 24,1 Мпикс, позволяет использовать интеллектуальный сценарный режим и распознавание глаз в кадре.

Canon EOS M50 Mark II появится в продаже в конце марта 2021 года.

Canon выпускает камеру EOS M50 Mark II специально для блогеров

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