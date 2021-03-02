Canon выпускает камеру EOS M50 Mark II специально для блогеров

2 марта 2021 г., 11:55

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Компания Canon представила новую модель EOS M50 Mark II, пришедшую на смену популярнойᶦ EOS M50.



Как сообщает производитель, универсальная беззеркальная камера с интеллектуальными функциями, нацелена специально на тех, кто создает контент.



EOS M50 Mark II — небольшая, но мощная беззеркальная камера. При ее использовании, по уверениям Canon, процесс создания контента станет проще на всех этапах: от съемки до публикации. Можно снимать 4K-видео в горизонтальном и вертикальном формате или вести YouTube-трансляции с разрешением Full HD. В камере предусмотрены все необходимые разъемы: вход 3,5 мм для микрофона, USB и «чистый» HDMI выход для вывода изображения.



Устройство снабжено сенсорным экраном с регулируемым углом наклона,.



Как отмечается, благодаря возможности выводить «чистый» HDMI-сигнал пользователи могут организовывать онлайн-трансляции на профессиональном уровне. А с программным обеспечением Canon EOS Webcam Utility можно вести прямые эфиры на Twitch.



В EOS M50 Mark II улучшены функции подключения по Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет управлять камерой с мобильных устройств и напрямую публиковать фото и видео в социальных сетях.



Портативную камеру со встроенным микрофоном легко носить с собой и устанавливать на стабилизатор, что обеспечивает гибкие возможности для съемки любых сюжетов.



Камера EOS M50 Mark II позволяет использовать линейку объективов Canon EF-M, а с помощью адаптера крепления можно установить объективы EF и EF-S. Сверхширокоугольные объективы идеально подойдут для съемки видеоблогов, а модели с малой глубиной резкости — для качественных селфи.



Камера оснащена датчиком APS-C с разрешением 24,1 Мпикс, позволяет использовать интеллектуальный сценарный режим и распознавание глаз в кадре.



Canon EOS M50 Mark II появится в продаже в конце марта 2021 года.

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