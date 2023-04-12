Canalys: світові поставки ПК впали на 33% в І кв. 2023 року

12 апреля 2023 г., 10:35

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Перший квартал 2023 року приніс подальші потрясіння на світовий ринок ПК: загальні поставки настільних комп’ютерів і ноутбуків, як повідомляє Canalys, скоротилися на 33% до 54 мільйонів одиниць, що стало четвертим кварталом поспіль двозначного річного падіння.

Слабкий святковий сезон наприкінці 2022 року продовжився і в новому році, оскільки попит на ПК залишався приглушеним, а канал просувався вперед, вважаючи ліквідацію запасів ключовим пріоритетом. Серед товарних категорій найбільше скоротилися поставки ноутбуків - на 34% у річному обчисленні до 41,8 млн одиниць. Поставки настільних комп’ютерів продемонстрували дещо кращі результати, скоротившись на 28% до 12,1 млн одиниць. Canalys очікує, що падіння у першому кварталі стане найбільшим на світовому ринку ПК в цьому році, а відновлення почнеться в другій половині цього року і набере обертів у 2024 р.

«Більшість проблем, які переслідували галузь у другій половині минулого року, продовжилися і на початку 2023 року, - говорить Ішан Датт (Ishan Dutt), старший аналітик Canalys. - Партнери зазначили, що рівень їхніх запасів знижується, але залишається високим в абсолютному вираженні. Майже 39% партнерів, опитаних Canalys у січні 2023 року, повідомили, що мають запаси ПК на понад п’ять тижнів, а 18% - на дев’ять тижнів і більше. Тим часом попит у всіх клієнтських сегментах залишається пригніченим, причому додатковий тиск спричиняє подальше підвищення процентних ставок у США, Європі та на інших ринках, де зниження інфляції є головним пріоритетом. У короткостроковій перспективі споживачі та бізнес будуть обережними щодо витрат на нові ПК, а значне відновлення ринку очікується лише в четвертому кварталі 2023 року. Ринок ПК має міцні фундаментальні основи для довгострокового зростання, а обсяги поставок вищі, ніж у допандемічну епоху. Значно більша база встановлених систем після COVID-19, перехід на Windows 11, а також оновлення та новий попит з боку цифрової освіти стануть ключовими рушійними факторами, оскільки світова економіка вступає в період відновлення у 2024 році та в наступні роки».

Lenovo з часткою ринку 24% очолила ринок поставок настільних комп’ютерів і ноутбуків, але зазнала значного річного падіння на 30%, до 12,7 мільйона одиниць. HP посіла друге місце, зазнавши менш драматичного падіння на 24% до 12 млн. одиниць поставок. Компанія Dell, що посіла третє місце, відвантажила 9,5 млн одиниць, що на 31% менше і вперше з І кв. 2018 року опустилася нижче позначки в 10 млн одиниць. Найбільше падіння серед п’яти найбільших постачальників зазнала компанія Apple, загальний обсяг поставок комп’ютерів Mac скоротився на 46% до 4 млн одиниць. П’яту позицію посіла компанія Asus з показником 3,9 млн одиниць продукції.

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