У Starlink вже 1,5 мільйона користувачів

8 мая 2023 г., 17:37

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Мережа Starlink досягла значної кількості абонентів, значною мірою завдяки рекордному розширенню бази користувачів за останні шість місяців.





Зараз, коли розширене покриття і кількість пропозицій, послуга досягла нового рубежу в кількості абонентів, що може мати вирішальне значення для підготовки компанії до потенційного IPO.





За даними SpaceX, про які спочатку повідомив Сойєр Мерріт (Sawyer Merrit) у Твіттері, кількість підписників Starlink досягла 1,5 мільйона користувачів і рекордний приріст користувачів - 3600 нових підписників щодня.





Значне зростання кількості підписників за минуле півріччя стало можливим завдяки розширенню послуг і пропозицій інтернет-провайдера. Розширюючи сферу використання в авіації та на морському транспорті, SpaceX готова різко збільшити доходи від цих секторів, які, як правило, відчувають брак доступу до інтернету. Крім того, для наземних клієнтів представлено приймачі для тих, хто перебуває в дорозі.





Окрім розширення спектра послуг, Starlink також підіймає швидкість доступу до Інтернету завдяки запуску супутників нового покоління. Це також має допомогти забезпечити більш стабільне покриття у віддалених і важкодоступних районах.





SpaceX планує до середини 2023 року збільшити виробництво супутникових терміналів Starlink до 500 тис. одиниць на місяць, щоб надати ще 1,5 млн клієнтам до кінця року доступ в інтернет через свої супутникові канали.





Наразі компанія доставила на орбіту понад 3,4 тис. активних космічних апаратів для зв'язку.





Аналітики вважають, що SpaceX або її підрозділ Starlink може вийти на фондовий ринок через одне з наймасштабніших IPO за останні роки. Ці чутки ще не підтверджені, але все йде до цього.

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