Продажі Logitech за квартал впали на 22%

8 мая 2023 г., 16:35

Logitech International повідомила про 22-відсоткове падіння продажів у четвертому кварталі її фінансового року, оскільки зростаючі побоювання щодо економічного спаду продовжують заважати виробнику підтримувати зростання, яке спостерігалося під час пандемії.

Швейцарська компанія повідомила, що її продажі за квартал впали до 960 млн дол. в порівнянні з 1,23 млн дол. за аналогічний період минулого року.

Виробник комп’ютерних мишок, клавіатур та обладнання для відеоконференцій повідомив, що його операційний прибуток не за GAAP знизився на 47% до 82 млн дол. у звітному кварталі.

«Ми активно контролювали витрати, щоб привести наші операційні витрати у відповідність до скорочення доходів», - сказав фінансовий директор Logitech Чарльз Бойнтон (Charles Boynton), додавши, що компанія підтверджує свій прогноз на перше півріччя цього фінансового року.

У березні Credit Suisse знизив рейтинг Logitech з «позитивного» до «нейтрального», посилаючись на «відсутність зростання до різдвяного кварталу» на тлі складних процентних ставок і відсутності короткострокових каталізаторів.

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