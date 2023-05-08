Біткойн знову падає

8 мая 2023 г., 23:35

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Біткоїн впав на початку тижня, продовживши потерпати від різкого падіння на вихідних після повідомлень однієї з найбільших криптовалютних бірж світу про «перевантаження».





Ціна біткоїна знизилась приблизно на 4% до $27 787,05. З суботи вона впала більш ніж на 5%.





«Повідомлення про великий відтік біткоїнів і призупинення виведення коштів на великих біржах можуть бути причиною слабкості, яку ми спостерігаємо. Однак, в кінцевому рахунку, не відбулося ніяких серйозних змін в ціновій динаміці, і біткойн все ще дуже сильно обмежений багатоденною «бичачою» консолідацією», - сказав в інтерввю CNBC Джоел Крюгер (Joel Kruger), ринковий стратег LMAX Group. «Тільки прорив нижче 25 тис дол. дасть привід для занепокоєння», - додав він.





Падіння в понеділок відбулося після того, як в неділю Binance в твіттері повідомила, що мережа біткоїнів «переживає проблему перевантаженості» і що вона тимчасово припиняє виведення цієї валюти, поки все не стабілізується.





Ця проблема висвітлила давно відомий недолік мережі біткоїн: вона не була розроблена для обробки великої кількості транзакцій у великих масштабах. Мережа обробляє лише від 7 до 10 транзакцій на секунду, що робить її нежиттєздатною як потенційного конкурента таким системам, як Visa і Mastercard. Ось чому такі проекти, як Lightning Network, що допомагає прискорити транзакції, не впливаючи на мережу, набули популярності.





Обслуговування на Binance відновилося, але пізніше в неділю ввечері біржа знову зупинила виведення коштів. «Щоб запобігти подібному повторенню в майбутньому, наші комісії були скориговані, - повідомила компанія. - Ми продовжимо стежити за активністю в мережі і, за необхідності, внесемо відповідні корективи. Наша команда також працює над тим, щоб зробити можливим виведення коштів через BTC Lightning Network, що допоможе в таких ситуаціях».





Алекс Торн (Alex Thorn), керівник відділу досліджень компанії Galaxy, відзначив «параболічний сплеск» комісій за транзакції в мережі Біткоїн минулого тижня, пов’язуючи це з тим, що користувачі карбують токени BRC-20. Це експериментальні токени в блокчейні біткоїна, які в кінцевому підсумку дозволяють користувачам створювати NFT на біткоїні. Вони натхненні токеном ERC-20 від Ethereum.





Близько 50% біткоїн-транзакцій 1 травня були здійснені за допомогою монет BRC-20, підкреслив Торн у своїй п’ятничній замітці. За 14 днів, що передували п’ятниці, середня комісія за транзакції в біткоїні зросла на 297%.





«Зростає попит на токени BRC-20, за допомогою яких можна переказувати цифрові предмети колекціонування в мережі біткоїн, - говорить аналітик Oppenheimer Оуен Лау (Owen Lau). - Мережа Біткоїн поступово підтримує більше різних типів токенів, таких як NFT. Це прийняття має стати позитивним знаком у довгостроковій перспективі, але, схоже, це сповільнило роботу мережі».

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