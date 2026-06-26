Schneider Electric та Foxconn обʼєднають зусилля для розвитку AI-датацентрів нового покоління

26 июня 2026 г., 15:25

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Schneider Electric оголосила про укладення стратегічної угоди про співпрацю з тайванською Hon Hai Technology (Foxconn).





Як повідомляється, метою цього партнерства є визначення стандартів та масштабування архітектури центрів обробки даних для AI наступного покоління. Стрімке впровадження AI-технологій докорінно змінює вимоги до цифрової та енергетичної інфраструктури, що змушує лідерів ринку консолідувати свої зусилля.





Нова колаборація об'єднує експертизу Foxconn у створенні передових обчислювальних платформ, інтеграції AI-стійок та глобальному виробництві з лідерством Schneider Electric у сфері систем живлення, охолодження та управління енергією. Компанії планують постачати інтегровані та повністю готові до розгортання модульні рішення, які дозволять клієнтам будувати та експлуатувати AI-інфраструктуру з вищою швидкістю, ефективністю та прогнозованістю в усіх регіонах світу. Перші виробничі процеси в межах цієї ініціативи стартують наприкінці поточного року.





У межах співпраці Foxconn та Schneider Electric займуться спільною розробкою референсних архітектур наступного покоління для AI-дата-центрів. Партнери планують досліджувати інновації в галузі оптимізації енергоспоживання із замкнутим циклом, створювати модульні блоки живлення та охолодження, а також розробляти стандартизовані рамкові конструкції для проектування. Це дозволить створити високоефективні шаблони для будівництва так званих AI-фабрик по всьому світу.





Як зазначив голова правління Foxconn Янг Лю (Young Liu), за поточних темпів еволюції AI індустрія потребує кардинально нової моделі проектування та доставки інфраструктури, а об'єднання зусиль допоможе клієнтам розгортати необхідні потужності швидше та екологічніше.





Зі свого боку, головний виконавчий директор Schneider Electric Олів'є Блюм (Olivier Blum) підкреслив, що оскільки обчислювальні потужності масштабуються для задоволення попиту на AI, доступна енергія стає фундаментальним чинником розвитку. Для відповідального розвитку інфраструктури всі елементи систем мають бути пов'язані єдиним інтелектуальним керуванням енергією. Впровадження інтегрованих цифрових можливостей та систем охолодження безпосередньо у дата-центри дозволить Schneider Electric діяти як ключовому технологічному партнеру напівпровідникової галузі, яка остаточно входить в епоху інтелектуальних систем.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI