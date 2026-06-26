Фонд підтримки енергетики отримав додаткові 375 млн євро

26 июня 2026 г., 10:25

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У польському Ґданську відбулося четверте засідання Координаційної групи з питань енергетичної підтримки України G7+, або так званий «енергетичний Рамштайн».





«Щонайменше 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики», - повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль про підсумки енергетичного “рамштайну” у Ґданську.





За його словами, за результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору, а саме:





США - 175 млн дол.;

Швеція - 137 млн євро;

Норвегія - 77 млн євро;

Ісландія - 550 тис. євро;

Литва - 4 млн євро.

Естонія - 2,125 млн євро;





Загалом до обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій.





Денис Шмигаль під час засідання наголосив, що українська енергетика вже четвертий рік поспіль перебуває під постійними атаками ворога. Від початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив понад 6 тисяч атак на енергетичну систему.





«Наші пріоритети на 2026–2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору: захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів», – зазначив він.





За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 млн євро. Проте вже зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро. Найбільший обсяг припадає на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів — 295 млн євро. На розвиток розподіленої генерації необхідно близько 192 млн євро. Ще майже 148 млн євро необхідно для формування аварійного резерву та закупівлі критично важливого обладнання.





Денис Шмигаль подякував Європейській комісії, державам-членам ЄС і всім, хто допомагає, за підтримку та внесок у відновлення української енергетики. Окрему вдячність він висловив країнам, які готові передати і вже передають обладнання з виведених з експлуатації теплових електростанцій. Серед них - Литва, Німеччина, Латвія, Словаччина, Австрія, Хорватія, Нідерланди.





Марта Кос, комісар ЄС з питань розширення, у свою чергу запевнила, що ЄС буде продовжувати підтримку української енергетики, яка зазнає прицільних російських атак. Єврокомісар анонсувала, що під час Конференції у Ґданську Україна отримає від ЄС перший транш у розмірі 3,5 млрд євро із пакету підтримки на загальну суму 90 млрд євро. Відповідні кошти допоможуть Україні підготуватися до наступної зими. Вона наголосила на необхідності продовження Україною євроінтеграційних реформ і відзначила успіхи щодо виконання плану заходів для інтеграції до європейських енергоринків.

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