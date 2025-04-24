Softprom стає дистриб’ютором рішень кібербезпеки від SecureGate

24 апреля 2025 г., 14:35

Компанія Softprom інформує про підписання дистриб’юторської угоди з SecureGate – лідером у галузі продуктів і сервісів для забезпечення кібербезпеки. Це стратегічне партнерство спрямоване на розширення доступності передових рішень SecureGate для бізнесу у Східній Європі, а також в Україні, Молдові, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизстані та Сербії.

Платформа нового покоління SGBox SIEM & SOAR пропонує модульні й масштабовані рішення для ефективного моніторингу, виявлення та реагування на кіберзагрози, тоді як CyberTrust 365 надає керовані послуги кібербезпеки з цілодобовим захистом, запобіганням загрозам та реагуванням на інциденти.

Softprom має великий досвід і широку партнерську мережу в регіоні, що дозволяє ефективно підтримувати розвиток SecureGate на нових ринках і забезпечувати клієнтів надійними, сучасними рішеннями, адаптованими до їхніх потреб.

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