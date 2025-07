Nothing Phone (3) вже доступний за ціною від 39999 грн

17 июля 2025 г., 16:35

За даними Алло, розпочато продаж флагманського смартфона Nothing Phone (3), а також перших повнорозмірних навушників Nothing – Headphone (1). Nothing Phone (3) та Headphone (1) можна замовити онлайн на allo.ua або у застосунку Алло у офіційного продавця техніки британського бренду Nothing в Україні.



Nothing Phone (3) пропонує чітке зображення на 6,67-дюймовому AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю 1260×2800, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Модель працює на базі нового 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Акумулятор на 5150 мА·год забезпечує тривалу автономність для роботи та розваг, а заряд можна відновити завдяки дротовій швидкій зарядці потужністю 65 Вт або ж бездротовій потужністю 15 Вт. Смартфон також підтримує реверсивну зарядку: дротову на 7,5 Вт та бездротову на 5 Вт. Система з трьох 50-мегапіксельних камер – основної з OIS, перископічної телефото з оптичним 3х-зумом та ультраширококутної, – а також 50-мегапіксельна фронтальна камера гарантують, що світлини та відео будуть якісними й деталізованими за різних сценаріїв знімання та погодних умов. Смартфон захищено від пилу та вологи за стандартом ІР68.



Флагман отримав систему Essential Space, справжню організаційну допомогу на базі штучного інтелекту, та кнопку Essential Key для її виклику. З кнопкою можна робити знімки екрана, надиктовувати думки, планувати завдання чи записувати розмови – тобто зберегти потрібне. Загалом же система каталогізує всі записи, закладки, документи та контент, формує список справ і навіть допоможе запланувати час для виконання. А з використанням камери можна знайти вподобаний товар або дізнатися більше інформації про побачений об'єкт. А ще – отримувати прогноз погоди чи інформацію про спортивні події у реальному часі.



І хоча дизайн Nothing Phone (3) відрізняється від попередніх моделей, але водночас вдалося зберегти впізнавану стилістику. Зокрема, новинка отримала оновлену систему взаємодії з користувачами Glyph Matrix, яка перетворює сповіщення на справжнє мистецтво.



Nothing Phone (3) доступний у чорному та білому кольорах. Вартість моделі з конфігурацією пам’яті 12+256 ГБ становить 39999 грн, а модель із більшим обсягом пам’яті – 16+512 ГБ – коштує 44999 грн.



Бездротові навушники Nothing Headphone (1) здатні працювати до 80 годин без перерви, пропонуючи чисте звучання у діапазоні 20 – 40000 Гц завдяки 40-міліметровому динамічному драйверу від КЕF. Система активного шумозаглушення (ANC) може в реальному часі адаптуватися під оточення. Якісний звук забезпечується ще й завдяки підтримці Hi-Res Audio, LDAC та відтворенню без втрат через USB-C. Навушники доступні у чорному та білому кольорах, а їхня вартість з вигодою становить 11999 гривень.



Новинки завезено офіційно, є гарантія виробника 12 місяців.

