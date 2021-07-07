Transcend выпустила встраиваемые твердотельные накопители с технологией Intelligent Power Shield

7 июля 2021 г., 14:25

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Transcend Information представbkf 96-слойные твердотельные накопители 3D NAND, созданные с использованием технологии Intelligent Power Shield (IPS).



Как отмечается, этот тип SSD гарантирует безопасное хранение данных в случае внезапного отключения электроэнергии, что повышает сохранность информации при нестабильном питании системы.



Технология Intelligent Power Shield подразумевает использование детектора напряжения (VDT), который отслеживает уровень напряжения от источника, питающего систему. В случае если напряжение падает слишком низко, питание накопителя обеспечивается за счёт полимерных танталовых конденсаторов (PTC), заряда которых достаточно для того, чтобы безопасно перенести данные из DRAM-кэша во флеш-память NAND. Данная технология повышает надёжность твердотельных накопителей, предназначенных для работы в сложных условиях. Такой подход особо важен для систем, обрабатывающих огромные объёмы данных с целью их последующего анализа, используемых, например, в торговле при рыночных исследованиях.



Решения Transcend поставляются с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III, в форм-факторах 2,5 дюйма, M.2 и mSATA. Эти накопители имеют ёмкость до 2 ТБ. Построенные на основе 96-слойной флеш-памяти 3D NAND, они обеспечивают конкурентоспособную скорость и выдерживают до 3000 циклов записи/стирания, гарантируя надёжность и стабильную производительность в диапазоне температур от -20° C до 75° C. Кроме того, Transcend повышает надёжность SSD с помощью технологии угловой заливки – по периметру кремниевого чипа наносится эпоксидная смола, которая затем затвердевает при обработке ультрафиолетом. Благодаря этому образуется структурная связь между чипом и печатной платой, которая может выдерживать высокие тепловые, вибрационные нагрузки и имеет высокий коэффициент запаса усталостной прочности. Перед поставкой все накопители проходят тщательные испытания на падение, чтобы гарантировать наилучшее качество.



Для предоставления бизнес-пользователям возможности лучшего управления периферийными устройствами хранения данных, компания Transcend разработала специализированное программное обеспечение. При его помощи корпоративные пользователи могут удалённо контролировать устройства, обеспечивать защиту конфиденциальным данным и восстанавливать информацию. А комплект разработки программного обеспечения (SDK) позволит обеспечить бесшовную интеграцию с имеющимися системами. Появляется возможность проводить удалённую диагностику локальных и облачных систем, включая проверку атрибутов S.M.A.R.T. и показателей ёмкости танталовых конденсаторов в SSD. Вы сможете получать информацию о текущем состоянии системы, безопасно удалять данные, восстанавливать утраченную информацию и устанавливать защиту паролем. Используя это инновационное программное обеспечение, можно продлить срок службы устройств хранения данных и гарантировать целостность данных.



На встраиваемые твердотельные накопители Transcend распространяется трёхлетняя ограниченная гарантия.

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