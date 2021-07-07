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Китай продолжает наступление на криптовалюты

7 июля 2021 г., 15:25
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Китай продолжает наступление на криптовалюты

Народный банк Китая во вторник призвал правительство закрыть локальную компанию, которая «подозревалась в предоставлении программных услуг для транзакций с виртуальной валютой».

В заявлении, выпущенном пекинским офисом Народного банка Китая, также содержится предупреждение учреждениям не предоставлять услуги, связанные с виртуальной валютой, включая даже предоставление помещений для бизнеса или маркетинг.

Как отмечает CNBC, еще в 2013 году руководство Поднебесной рекомендовало сторонним поставщикам платежей прекратить использование биткойнов. Китайские власти прекратили продажу токенов в 2017 году и пообещали продолжить работу с криптовалютными биржами в 2019 году.

Отмечается, что, как правило, каждый раз, когда Пекин набрасывается на криптоиндустрию, спустя какое-то время все утихает, и правила в конечном итоге смягчаются. Однако на этот раз все по-другому. В мае Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой. В июне в стране произошли массовые аресты людей, подозреваемых в использовании криптовалют. В том же месяце регуляторы усилили давление на банки и платежные компании, чтобы они прекратили предоставлять криптовалютные услуги, а Weibo, китайский Twitter, заблокировал учетные записи, связанные с цифровыми валютами.

По состоянию на июль половина майнеров биткойнов в мире перестала работать после призыва Пекина к суровому пресечению добычи и торговли биткойнами.

«Правительство Китая делает все возможное, чтобы биткойн и другие криптовалюты исчезли из китайской финансовой системы и экономики», отмечает Фред Тиль, генеральный директор Marathon Digital Holdings и член совета по майнингу биткойнов.

Почему именно сейчас очередная волна? Одна из теорий заключается в том, что это часть более широкой кампании по поддержанию правопорядка в преддверии столетней годовщины коммунистической партии Китая в этом году. Другая теория состоит в том, что Китай расчищает взлетно-посадочную полосу для своего собственного цифрового юаня, цифровой валюты центрального банка, которая разрабатывается с 2014 года. «Частично это необходимо для обеспечения принятия цифровой валюты центрального банка Китая, а частично - для обеспечения того, чтобы деятельность финансового надзора могла отслеживать всю экономическую активность», - пояснил Тиль.

Но многие наблюдатели отмечают, что биткойн и цифровой юань отличаются настолько, что их нельзя считать прямыми конкурентами. Есть также предположение, что Пекин стремится остановить отток капитала с помощью стейблкоинов и криптовалют.

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