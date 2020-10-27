Transcend выпустила накопитель SSD220Q на основе памяти 3D NAND QLC

27 октября 2020 г., 15:15

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Компания Transcend Information анонсировала выход нового твердотельного накопителя SSD220Q. Модель снабжена интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и демонстрирует скорость передачи данных до 550 МБ/с.



Как отмечается, за счет использования микросхем флеш-памяти 3D NAND QLC и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Transcend SSD220Q обеспечивает высокую надежность хранения данных.



Накопитель также демонстрирует производительность до 81 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Вендор особо акцентирует внимание на том, что SSD220Q не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID и LDPC (Low-Density Parity Check), которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных.



Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, позволяет мониторить исправность твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).



На твердотельные накопители SSD220Q ёмкостью 500 ГБ, 1 и 2 ТБ распространяется трехлетняя ограниченная гарантия Transcend.

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