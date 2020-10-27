 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 43 (1238)

18.10 - 25.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Transcend выпустила накопитель SSD220Q на основе памяти 3D NAND QLC

27 октября 2020 г., 15:15
0 
 
Transcend выпустила накопитель SSD220Q на основе памяти 3D NAND QLC

Компания Transcend Information анонсировала выход нового твердотельного накопителя SSD220Q. Модель снабжена интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и демонстрирует скорость передачи данных до 550 МБ/с.

Как отмечается, за счет использования  микросхем флеш-памяти 3D NAND QLC и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Transcend SSD220Q обеспечивает высокую надежность хранения данных.

Накопитель также демонстрирует производительность до 81 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Вендор особо акцентирует внимание на том, что SSD220Q не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID и LDPC (Low-Density Parity Check), которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных.

Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, позволяет мониторить исправность твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

На твердотельные накопители SSD220Q ёмкостью 500 ГБ, 1 и 2 ТБ распространяется трехлетняя ограниченная гарантия Transcend.

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  