SAP рассчитывает зарабатывать на облаках 22 млрд. евро через пять лет

27 октября 2020 г., 15:55

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SAP представила результаты III квартала, завершившегося 30 сентября, и общие итоги за девять месяцев.

Компания продемонстрировала двузначный рост прибыли на акцию. Однако согласно представленным результатам квартальная выручка компании в годовом сравнении сократилась на 4% до 6,54 млрд евро.

Основные результаты третьего квартала: валовая облачная маржа выросла на 1.8 п.п. (по МСФО); операционная маржа снизилась на 2.2 п.п (по МСФО).

Основные результаты девяти месяцев: операционный денежный поток вырос на 54%, свободный денежный увеличился на 79% с начала года.

Компания нацелена на значительное увеличение доходов от облаков до более чем 22 млрд. евро к 2025 г.; доля предсказуемой выручки – 85%, доля валовой облачной маржи – 80% (не по МСФО); двузначный рост операционной прибыли с 2023 по 2025 гг. (не по МСФО).

«Пандемия Covid-19 стала переломным моментом для наших клиентов. Переход к облаку в сочетании с настоящей трансформацией бизнеса стал необходимостью для предприятий, стремящихся к устойчивости и минимальным потерям после выхода из кризиса. Вместе с нашими клиентами и партнерами мы будем создавать инновации и искать новые способы эффективного ведения бизнеса в изменившемся цифровом мире. SAP стремится к еще большему росту в облаке, мы поставили перед собой амбициозную задачу – к 2025 г. добиться в этом направлении выручки более чем в 22 млрд. евро, а также увеличить долю предсказуемого дохода до 85%», – отметил Кристиан Кляйн (Christian Klein), генеральный директор SAP.

Компания снизила прогнозы на следующий квартал. В результате котировки компании упали почти на 20%.

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