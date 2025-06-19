Transcend представляє промисловий SSD об'ємом 8 ТБ із захистом від втрати живлення

19 июня 2025 г., 16:35

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Компанія Transcend Information оголосила про випуск нового твердотільного накопичувача SSD475P формфактора 2,5 дюйма, спеціально розробленого для промислового застосування та високопродуктивних середовищ. Завдяки технології захисту від втрати живлення (PLP) SSD475P використовує вбудовані конденсатори для продовження подачі живлення під час непередбачених відключень електроенергії, забезпечуючи коректний запис даних і значно знижуючи ризик їх втрати.



Накопичувач SSD475P оснащений інтерфейсом SATA III 6 Гбіт/с і 112-шаровою 3D NAND флешпам'яттю, пропонуючи місткість зберігання до 8 ТБ, поєднуючи високошвидкісний доступ з винятковою місткістю. Завдяки стійкій швидкості читання/запису до 560/530 МБ/с і вбудованому кешу DRAM, накопичувач підвищує продуктивність довільного доступу і загальну витривалість. Завдяки прошивці Direct Write SSD475P забезпечує стабільність запису при тривалих інтенсивних навантаженнях. Він гарантує стабільну швидкість запису без обмежень, що націлює його на промислові застосування, пов'язані з частим доступом і великими обсягами запису, таких як промислові ПК, вбудовані системи та пристрої реєстрації даних.



SSD475P, розроблений для роботи в складних умовах експлуатації, проходить 100% суворих тестів Transcend і зберігає стабільну продуктивність в широкому діапазоні температур від -40°C до 85°C. З коефіцієнтом невиправних бітових помилок (UBER) 10⁻¹⁷ SSD475P забезпечує виняткову цілісність даних. Він підтримує ключові функції надійності та безпеки, включаючи динамічне терморегулювання, моніторинг стану S.M.A.R.T., 4K LDPC ECC (код виправлення помилок), шифрування AES і TCG Opal для посилення захисту даних.



Завдяки великій місткості, надійній технології PLP і високій міцності SSD475P є оптимальним рішенням для додатків, що вимагають тривалої роботи та пріоритезують цілісність даних, таких як промислова автоматизація, вбудовані системи, запис спостереження, аерокосмічна та оборонна промисловість, а також обчислення на крайових серверах. Він забезпечує надійну високошвидкісну роботу сховища навіть в екстремальних умовах.



SSD475P, вироблений на Тайвані, має трирічну обмежену гарантію і пройшов суворі випробування на якість. Він забезпечує надійну продуктивність і довгострокову стабільність, які визначають промислові рішення Transcend в області зберігання даних.

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