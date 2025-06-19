Schneider Electric запускає нові рішення для ЦОД з фокусом на AI та прискорені обчислення

19 июня 2025 г., 17:35

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Компанія Schneider Electric оголосила про нові рішення для центрів обробки даних, спеціально розроблені для задоволення вимог до потужності та GPU-інтенсивних додатків архітектур кластерів штучного інтелекту наступного покоління.

Розширюючи свій портфель рішень для центрів обробки даних EcoStruxure Data Center Solutions, виробник представив рішення Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center, яке консолідує інфраструктуру для рідинного охолодження, високопотужні шинні системи та стійки NetShelter високої щільності. Крім того, рішення EcoStruxure Rack Solutions включають детальні конфігурації стійок та конструкції рамки, розроблені для прискорення розгортання високопродуктивних обчислювальних (HPC) та ЦОД зі штучним інтелектом.



Організації розгортають кластери штучного інтелекту та стикаються з екстремальними щільностями потужності стійок, які, за прогнозами, досягнуть 1 МВт і більше. Нова лінійка рішень Schneider Electric надає клієнтам інтегровані, перевірені даними та легко масштабовані рішення для "білого простору", які вирішують нові виклики в проєктуванні модулів та стійок, розподілі потужності та тепловому управлінні.



"Величезна потужність та щільність, необхідні для кластерів штучного інтелекту, створюють вузькі місця, які вимагають нового підходу до архітектури центрів обробки даних, – зазначив Хімамшу Прасад, старший віцепрезидент EcoStruxure IT, Transactional & Edge та Energy Storage Center of Excellence в Schneider Electric. - Клієнтам потрібні інтегровані інфраструктурні рішення, які не тільки справляються з екстремальними тепловими навантаженнями та динамічними профілями потужності, але й швидко розгортаються, передбачувано масштабуються та працюють ефективно та екологічно. Наші інноваційні рішення EcoStruxure нового покоління безпосередньо вирішують ці критичні вимоги".

Попередньо виготовлена, масштабована архітектура Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center дозволяє операторам розгортати високощільні стійки, підтримуючи модулі до 1 МВт і більше. Розроблена на замовлення, нова інфраструктура модулів пропонує гнучкість та підтримує рідинне охолодження, шину живлення, складну кабельну систему, а також архітектури охолодження з ізоляцією гарячого коридору, InRow і теплообмінником на задній двері. Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center зараз постачається попередньо розробленим та попередньо зібраним з усіма компонентами для швидкого розгортання для підтримки робочих навантажень високої щільності.

Надійні системи стійок високої щільності EcoStruxure Rack Solutions відповідають стандартам EIA, ORV3 та MGX, затвердженим провідними виробниками ІТ-чіпів та серверів. Конфігурації вміщують широкий спектр схем розподілу живлення та охолодження та використовують рідинне охолодження Motivair від Schneider Electric у стійці, а також нові та розширені продукти для стійок та розподілу живлення, включаючи:



• NetShelter SX Advanced Enclosure: Ця нова лінійка має вищі, глибші та міцніші стійки для підтримки збільшеної ваги, кабельної системи та інфраструктури. NetShelter SX Advanced має посилений рейтинг вантажності та захищений ударостійкою упаковкою, що забезпечує безпечне транспортування серверів штучного інтелекту та систем рідинного охолодження.



• NetShelter Rack PDU Advanced: Ці блоки розподілу живлення були оновлені для забезпечення потреб AI-серверів у високому струмі. Розроблені для ефективного розміщення в стійках, NetShelter Rack PDU Advanced пропонують компактні вертикальні та горизонтальні моделі з більшою кількістю виділених ланцюгів. Інтелектуальні робочі функції тепер забезпечуються мережевою платою Schneider Electric, що підвищує безпеку та забезпечує безперебійну інтеграцію в EcoStruxure IT.



• NetShelter Open Architecture: Ця архітектура стійок, розроблена на основі Open Compute Project (OCP), доступна як рішення за замовленням і включає відкриті стандарти стійок, панель живлення та шинопровід у стійці. В рамках цього також була розроблена нова стійкова система Schneider Electric для підтримки стійки MGX в платформі NVIDIA GB200 NVL72, що вперше дозволило Schneider Electric увійти до екосистем NVIDIA HGX та MGX.



“Створення сильної екосистеми надійних партнерів є важливим для підтримки розгортання наших передових платформ штучного інтелекту, а рішення Schneider Electric допомагають забезпечити клієнтам надійну, перевірену інфраструктуру для прискорення їхнього успіху, - підкреслили у NVIDIA. - Ми також активно співпрацюємо, щоб підтримати вимоги AI-фабрик, що зростають, та перехід від стійок з кВт до МВт, спільно розробляючи перспективні рішення, такі як архітектури для підвищення масштабованості, щільності та ефективності"



Нові рішення та набір розроблених еталонних проєктів центрів обробки даних надають операторам ЦОД і партнерській екосистемі Schneider Electric інфраструктуру та інформацію, необхідну для швидшого та надійнішого розгортання потужних кластерів штучного інтелекту, усуваючи при цьому поширені бар'єри для впровадження, включаючи:



• Надійність живлення та охолодження для робочих навантажень AI

• Складність та ризики розгортання

• Швидкість виходу на ринок та стійкість ланцюга постачання

• Брак кваліфікованих кадрів у управлінні передовою інфраструктурою



Зазначається, що ці вдосконалені пропозиції EcoStruxure доповнюють надійну лінійку повністю інтегрованих, комплексних рішень для інфраструктури AI від Schneider Electric — від передового обладнання, інтелектуального програмного забезпечення, послуг, таких як EcoCare та EcoConsult для центрів обробки даних, до стратегічних галузевих партнерств з ключовими ІТ-гравцями.



Нові рішення EcoStruxure Pod Data Center та EcoStruxure Rack вже доступні по всьому світу.

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