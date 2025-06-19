Intel детально розповіла про свій технологічний процес нового покоління 18A

19 июня 2025 г., 15:25

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На симпозіумі з технології та схем VLSI 2025 компанія Intel додатково підкреслила особливості свого технологічного вузла 18A наступного покоління, який буде використовуватися в майбутніх сімействах продуктів, таких як клієнтські процесори Panther Lake і продукти Xeon з ядрами E-Core, призначені для серверів.



Виглядає, що основними особливостями вузлів Intel 18A стануть RibbonFET (GAA) і PowerVia, які дозволять перейти до наступного покоління технологічних процесів.



Починаючи з технології 18A RibbonFET, Intel зробить істотний стрибок у порівнянні з технологією FinFET, запропонувавши поліпшення в області електростатики затвора, більш ефективну ширину на площу в порівнянні з FinFET, меншу паразитну ємність на площу в порівнянні з FinFET, а також підвищену гнучкість в порівнянні з FinFET.



Intel також покращує гнучкість дизайну RibbonFET в порівнянні з FinFET, впроваджуючи кілька ширин стрічки для бібліотек 180H і 160H, оптимізуючи потужність/витік логіки в порівнянні з продуктивністю за допомогою DTCO, а також спеціалізовані ширини стрічки для SRAM, оптимізовані для продуктивності бітових комірок, що в сукупності підвищує продуктивність і можливості дизайну чіпів нового покоління, виготовлених на вузлі 18A.



Технологія Intel 18A PowerVia також допоможе поліпшити подачу живлення транзисторів наступного покоління за допомогою проводів сигналу живлення по зворотному боці в порівнянні з передніми проводами сигналу живлення. Ця нова проводка розв'язана і оптимізована окремо, що дозволяє:



Поліпшити щільність логіки

Краще використовувати стандартні комірки

Знизити RC сигналу

Зменшити падіння напруги

Підвищити гнучкість проєктування



Завдяки цим удосконаленням Intel 18A забезпечує приріст продуктивності при незмінному енергоспоживанні більш ніж на 15% в порівнянні з Intel 3.



При тій же напрузі 1,1 В Intel 18A забезпечує частоту, приблизно на 25% вищу, а також підтримує роботу при напрузі нижче 0,65 В, що дозволяє досягти економії енергії до 38% при тих же тактових частотах. Intel заявляє, що кілька факторів 18A допомагають поліпшити продуктивність, наприклад:



Транзистори RibbonFET

Переваги зворотного боку

Покращення в передній частині з'єднання

Спільна оптимізація процесу і дизайну



Що стосується масштабування щільності, Intel 18A забезпечує підвищення щільності до 39% (~30%) в порівнянні з Intel 3 завдяки технології зворотного боку, яка дозволяє підвищити використання комірок на 8-10%, що в 10 разів скорочує падіння IR в гіршому випадку. Intel 18A також підтримує висоту бібліотеки HP 180 нм у порівнянні з 240 нм (Intel 3), висоту бібліотеки HD 160 нм у порівнянні з 210 нм (Intel 3) і крок M0/M2 32/32 у порівнянні з 30/42 (Intel 3).



Нарешті, з погляду масштабування SRAM, Intel 18A досягає підвищення щільності HCC SCRAM на 30% в порівнянні з Intel 3, пропонуючи HCC 0,0230 мкм2 і HDC 0,0210 мкм2 SRAM. Що стосується 18A, то на цьому компанія не зупиняється, оскільки у неї є додаткові ітерації вузла, які будуть запущені в період з 2026 по 2028 р. У цю сім'ю входять 18A-P і 18A-PT, які були недавно представлені на Direct Connect 2025. Intel також очікує, що клієнти будуть використовувати ці вузли для виробництва своїх чіпів.

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