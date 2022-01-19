Тонкоплёночные транзисторы улучшат эффективность граничных ИИ-систем

19 января 2022 г., 11:55

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Исследователи из Института передовых технологий (ATI) Университета Суррея (Великобритания) вместе с коллегами из Университетского колледжа Лондона и из города Рен во Франции с помощью математического моделирования продемонстрировали принципиальную возможность использования, созданного ими в 2020 году мультимодового транзистора (ММТ) в искусственных нейронных сетях, имитирующих человеческий мозг.



Успех этого концептуального эксперимента станет важным шагом на пути к применению в ИИ-технике на границе сети тонкоплёночных транзисторов (TFT) для снижения энергопотребления и улучшения эффективности нейроморфных вычислений.



В этом последнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, учёные использовали как измеренные, так и смоделированные данные MMT для обучения искусственной нейронной сети распознаванию рукописных чисел. Результаты показывают, что хорошо спроектированные мультимодальные транзисторы могут надёжно работать в качестве выпрямленного линейного узла ReLU (аналог полупериодического выпрямителя в электронике) в искусственных нейронных сетях, обеспечивая практически такую же точность классификации, что и чистые программные реализации ReLU.



Исин Пеш (Isin Pesch), ведущий автор статьи, сказала: «Тонкоплёночные транзисторы играют важную роль в обеспечении высокой вычислительной мощности при низком использовании ресурсов. Теперь мы видим, что MMT, уникальный тип тонкоплёночных транзисторов, изобретенный в Университете Суррея, обладает необходимыми надежностью и однородностью для выполнения этой роли».



Исследование не только подтверждает перспективность устройств MMT для создания тонкоплёночных схем классификации и принятия решений, но и создаёт предпосылки для применения данного подхода к более сложным системам ИИ.



«Эти результаты напоминают о том, что Суррей является лидером в исследованиях ИИ… Наша работа в Институте передовых технологий приближает физическую реализацию как очередная ступенька к мощному, но доступному оборудованию следующего поколения», – заявил доктор Раду Спореа (Radu Sporea), старший преподаватель ATI.

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