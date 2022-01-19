Samsung запускає в Україні власний інтернет-магазин

19 января 2022 г., 11:05

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«Samsung Electronics Україна» повідомляє про відкриття власного інтернет-магазину, що інтегрований в офіційний сайт компанії, та надає покупцям бренду низку переваг. Тепер цей ресурс зібрав на одній платформі всю інформацію про продукцію, сервіси та акції, надавши водночас опцію купівлі бажаного продукту. Після ознайомлення з усіма характеристиками бажаного пристрою й вибору конкретної моделі, відвідувачі зможуть легко завершити процес покупки, не залишаючи сайт.

Також анонсовано можливість придбати техніку за найкращими умовами безпосередньо від виробника. Компанія планує регулярно пропонувати акції та спеціальні пропозиції, у межах яких певні продукти можна буде придбати із суттєвою вигодою.

Купівля на офіційному сайті гарантує, що придбаний товар виключно офіційний – із гарантією від виробника, повним функціоналом для українського ринку та відшкодуванням чи ремонтом в розгалуженій мережі авторизованих сервісних центрів у разі несправності.

Окрім можливості придбати пристрій відразу після ознайомлення, інтернет-магазин Samsung пропонує зручні способи оплати й безкоштовну доставку «Новою поштою». Покупки можна оплатити на сайті кредитними картками Visa або MasterCard, а також через сервіси Google Pay та Apple Pay, а суми до 50 тис. грн – карткою чи готівкою під час отримання замовленого товару. Користувачам буде також доступна можливість оформити виплату частинами через «ПриватБанк», «Альфа-Банк» чи Monobank.

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