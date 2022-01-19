Новые ноутбуки ThinkBook получили процессоры Intel Core 12-го поколения

19 января 2022 г., 12:45

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В рамках выставки CES компания Lenovo представила новые ноутбуки ThinkBook, включая обновленный ThinkBook 13x Gen 2. Еще более тонкие ThinkBook 14 Gen 4+ i и ThinkBook 16 Gen 4+ i получили соотношение сторон экрана 16:10, большой стеклянный сенсорный тачпад, поддержку “умных” технологий и датчиков. Все новейшие ПК оснащены процессорами Intel Core™ 12-го поколения и поддерживают операционную систему Windows 11.



ThinkBook 13x Gen 2 — тонкий (12,9 мм) и легкий (1,21 кг) ноутбук премиум-класса в алюминиевом корпусе, работающий на платформе Intel Evo и оснащенный новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения серии U. Созданный для мобильной работы, ThinkBook 13x Gen 2 получил 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и сертификацией EyeSafe. Коэффициент соотношения экрана к корпусу (screen-to-body, STB) более 91% и дополнительный сенсорный экран создают большую рабочую площадь. Батарея на 56 Вт⋅ч и датчики внешней освещенности обеспечивают высокую энергоэффективность и портативность.



Опциональный коврик для зарядки ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat может обеспечить беспроводную зарядку ноутбука мощностью 65 Вт с помощью технологии Power by Contact, а встроенная зарядка Qi может заряжать совместимое мобильное устройство до 10 Вт.



Новые лэптопы ThinkBook 14 и 16 Gen 4+ i предлагают различные варианты конфигурации для работы со стандартными приложениями или высокопроизводительных задач. Устройства стали более тонкими по сравнению с предыдущим поколением и получили соотношение сторон экрана 16:10 с большей площадью. Ноутбуки можно выбрать с двумя вариантами дисплеев: 14-дюймовым с частотой обновления экрана 90 Гц, разрешением 2880x1800 и 16-дюймовым с разрешением 2560x1600, частотой обновления 120 Гц и аппаратной калибровкой цвета. Обе модели поддерживают опциональную графику NVIDIA RTX. Большой стеклянный тачпад обеспечивает удобную работу, а технология Dolby Atmos Speaker System создает иммерсивный опыт во время развлечений или конференц-звонков.

Устройства оснащены датчиком внешней освещенности и автоматически регулируют яркость в зависимости от условий освещения.



ToF-датчик работает в координации с инфракрасной Full HD веб-камерой для обнаружения пользователя. Технология обеспечивает вход без касания через Windows Hello, блокировку устройства, пока пользователь отлучился, и даже автоматическую регулировку яркости экрана и подсветки клавиатуры.

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