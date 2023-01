TomTom залишив Google позаду - у сервісах локації

0

Аналітики компанії Counterpoint вважають, що 2022 рік став переломним для екосистеми «мобільності», особливо для платформ визначення місцезнаходження. Останні продовжували створювати надійні, значущі можливості, одночасно укладаючи ключові партнерства в рамках екосистеми для цифрової трансформації різних додатків, від інтелектуальних автомобілів і підприємств, керованих даними інтернету речей (IoT), до орієнтованих на споживача послуг з визначення місцеперебування.

Точна інформація щодо місцезнаходження, поєднана з безперервним потоком телеметричних та інших додаткових даних, стала новим полем битви, перетворивши платформи картографування і місцезнаходження на «платформи даних». Як наслідок, вони стають модульними, пропонуючи багаті дані, послуги через API, аналітику і засоби візуалізації, які дають змогу розробникам створювати потужні сервіси, орієнтовані на місцезнаходження. Проте вибір правильної платформи є складним завданням для підприємств і розробників. Він вимагає ретельної оцінки та розуміння можливостей постачальника.

Щоб допомогти краще зрозуміти ринкові тенденції в цій сфері, Counterpoint випустив черговий звіт, в якому проаналізував більш як 30 провідних постачальників картографічних та локаційних платформ, використовуючи власну систему оцінка конкурентоспроможності CORE (Competitive Ranking Evaluation). Ця комплексна та детальна оцінка базується на понад 65 ключових можливостях, що охоплюють сім категорій – картографічні дані, інформація про місцеперебування, послуги з визначення місцезнаходження, платформа даних, екосистема розробників, партнери та зростання клієнтського реєстру з моменту попереднього дослідження.

«Рейтинг локаційних платформ шостий рік поспіль продовжує очолювати "Швейцарія локаційних платформ". За останні 12 місяців HERE вдосконалювала свою провідну в галузі платформу за допомогою нових диференційованих можливостей, партнерств (таких як AWS) та досягнень клієнтів (Vinfast, Volta Trucks, Smart), орієнтованих на передові додатки. Приклади продуктів та послуг HERE включають карти ADAS/ISA, електромобілі, маршрутизацію вантажівок, відстеження активів, останню милю та інструмент для створення «низькокодових» карт Workspace.

«HERE очолює глобальний рейтинг платформ для визначення місцезнаходження з точки зору комплексності, повноти, можливостей та успіху клієнтів. HERE випередила конкурентів у багатьох аспектах, від надання точних даних про місцеперебування та сервісного контенту до допомоги компаніям у цифровій трансформації завдяки консалтингу, впровадженню та підтримці, – наголосив Ніл Шах (Neil Shah), віце-президент Counterpoint Research. – HERE продовжує збільшувати розрив з конкурентами, лідируючи в більшості категорій оцінювання. Протягом року ми спостерігали ширшу диверсифікацію портфоліо HERE за географією, вертикаллю та додатками. Завдяки вдосконаленій картографії, навігаційному контенту та високомасштабованій і автоматизованій платформі визначення місцезнаходження, HERE залишається вибором номер один, коли йдеться про автомобільну, логістичну та корпоративну вертикалі. Платформа визначення місцезнаходження HERE наближається до точки перелому, враховуючи її потужний конвеєр ліцензування, монетизації та спільного створення можливостей у всій екосистемі».

TomTom вперше випередив Google і посів друге місце в рейтингу платформ для визначення місцезнаходження CORE від Counterpoint. Минулий рік став досить насиченим на події для голландського виробника карт. Компанія провела ребрендинг з новим логотипом та анонсувала TomTom maps platform, яка охоплює нові карти, картографічну платформу та екосистему.

Коментуючи зростання TomTom, аналітик Counterpoint Мохіт Шарма (Mohit Sharma) сказав: «Нова трансформована платформа карт TomTom, досвід розробників і нові можливості допомогли постачальнику відвоювати певну частку розумів та ринку. TomTom застосував модульний підхід для своєї нової платформи, зосередившись на даних та послугах для автомобільних, корпоративних та споживчих додатків, одночасно укладаючи нові партнерські відносини та завойовуючи клієнтів. Це допомогло TomTom підвищити загальну оцінку у 2022 році та випередити Google».

Наприклад, вихід TomTom в сегмент цифрових кокпітів зі своїм TomTom Digital Cockpit сприяв встановленню партнерських відносин з такими розробниками, як Spotify, Access, Cinemo, Amazon (Alexa) і постачальниками першого рівня, в тому числі Harman та Bosch. Ще однією важливою перемогою стало приєднання TomTom до консорціуму MIH/Foxconn з метою посилення присутності в галузі інтелектуальних мобільних транспортних засобів наступного покоління.

Що стосується можливостей платформи, TomTom розширив свій портфель автоматизованого водіння та покриття, отримавши для своїх карт водіння L2+ кілька важливих клієнтів, таких як Hyundai Motor Group та Fisker. У корпоративному сегменті компанія здобула кілька значних перемог у сфері автопарків, логістики, «останньої милі», а також сервісів виклику автомобілів. TomTom також зміцнив своє партнерство з такими технологічними компаніями, як Amazon, Meta та Microsoft, ставши співзасновником Overture maps, що має допомогти постачальнику завоювати певну частку ринку та розширити масштаби.

Третє місце у світовому рейтингу постачальників геолокаційних та картографічних платформ посіла компанія Google. Вона продовжує отримувати вигоду від значного охоплення споживчого ринку завдяки пристроям Android, які допомагають постачальнику отримувати високі оцінки за масштабом, глибиною, охопленням та використанням даних. Присутність в автомобільному світі завдяки Android Auto також допомогла Google зберегти певну присутність в цій вертикалі на тлі більших та успішніших конкурентів.

«Google продовжує фокусуватися на B2C (смарт-пристрої) і B2B2C додатках (роздрібна торгівля, логістика та O2O послуги) для платформи Google Maps з точки зору можливостей і загальної стратегії Google Cloud. Послуги на основі визначення місцезнаходження з точки зору пошуку, виявлення та візуалізації для користувачів Android стали «солодким місцем» для платформи Google Maps. Впровадження і масштаби в галузі транспорту і логістики були значними, особливо для підприємств, що працюють зі споживачами, забезпечуючи понад 10 мільярдів геокодів щомісяця і 800 мільйонів маршрутів щодня, – прокоментував ситуацію Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack), директор з досліджень Counterpoint. – Однак платформа Google Maps знизилася в нашому рейтингу через відсутність бачення, фокусу та портфельних можливостей, а також узгодження з іншими високоцінними можливостями автомобільного та корпоративного рівня. Її бізнес-модель, орієнтована на рекламу, є однією з причин її недосяжної позиції в цих вертикалях, щоб стати універсальною платформою для визначення місцезнаходження».

На четверту позицію в рейтингу піднявся Mapbox, завдяки орієнтованості на спільноту розробників, можливостям візуалізації, таким як 3D Globe Maps, а також анонсу нових функцій і можливостей, таких як нові карти основного стилю та інструмент аналітики «co-pilot». Протягом останніх років компанія Mapbox зосередилася на захопленні автомобільного та логістичного сегмента і посилила свою присутність, представивши такі продукти та послуги, як ISA Maps, маршрутизація електромобілів та автопарк Mapbox. У процесі роботи компанії вдалося залучити кількох нових клієнтів, таких як Toyota і FedEx.

Тож HERE лідирує за більш ніж 40 показниками, включаючи глибину даних, свіжість карт, карти ADAS (ISA), карти HD, навігацію, маршрутизацію, послуги для електромобілів, відстеження та позиціювання, підтримку розробників, конфіденційність платформи, безпеку та багато іншого. TomTom переважає у сфері навігації, покриття офлайн-карт, дорожнього руху, інформаційно-розважальних сервісів та інших сферах. Google домінує за загальним охопленням даних карт, покриттям, глибиною, POI, доповненою реальністю, картами для приміщень та іншими показниками. Mapbox сильний у підтримці розробників, можливостях візуалізації та інших сферах.

Зі збільшенням проникнення електромобілів і високим попитом на функції автоматизованого водіння на багатьох ринках, таких як Китай, Японія, Південна Корея та Індія, місцеві картографічні гравці, такі як Amap, Navinfo, Naver, Zenrin і MapmyIndia, подвоюють свої можливості, партнерські відносини й отримують нових клієнтів. Інші можливості включають транспорт і логістику, оптимізацію автопарку, послуги на вимогу і корпоративні вертикалі. Нові учасники, такі як Huawei Petal Maps, прагнуть залишити свій слід у споживчому просторі як альтернатива Google Maps.

Платформи даних, такі як Wejo, Carto та Otonomo, продовжують свій рух, отримуючи підтримку від деяких вагомих клієнтів і партнерів і посилюючи конкуренцію. Однак відсутність повного набору даних від перших осіб – карт і сервісів визначення місцезнаходження, як у трійці лідерів, – робить їх не такими унікальними й легко відтворюваними. Їх перевага полягає в здатності діяти як конкурентний ринок для обміну, інтеграції та аналізу даних про місцеперебування.

