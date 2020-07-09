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Netscout с Оracle решат проблемы видимости для гибридных облачных сред

9 июля 2020 г., 11:45
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Netscout с Оracle решат проблемы видимости для гибридных облачных сред

Компания NWU, партнер Netscout в Украине, сообщила о том, что этот вендор в сотрудничестве с Oracle представил новые решения для обеспечения безопасности.

Неотъемлемым условием успешного развертывания критически важных бизнес-сервисов является автоматизация мониторинга производительности приложений и сети, однако в настоящее время многие организации полагаются в этом на десятки не интегрированных между собой инструментов.

Этот недочёт, ухудшающий видимость и эксплуатационный контроль, подвергающий доставку приложений и бизнес-сервисов повышенному риску, намерена устранить Netscout.

Компания недавно объявила о сотрудничестве с Oracle в реализации сквозной видимости для обеспечения качества обслуживания и безопасности критически важных приложений и сервисов в гибридных облачных инфраструктурах заказчиков. Netscout является участником партнерской сети Oracle (OPN) со статусом Gold.

Решения Netscout vSTREAM и виртуальное nGeniusONE уже доступны на торговой площадке Oracle Cloud Marketplace. Они предоставят клиентам Oracle Cloud возможность задействовать аутентичную информацию из приложений и сетевого трафика для телеметрии в реальном времени. Такие «Умные Данные» позволят ИТ-персоналу выполнять мониторинг и ответственных сервисов, вне зависимости от конкретного приложения или базовой инфраструктуры, а углублённая экспертиза обеспечит более быстрое и эффективное устранение неполадок.

Развертываемая из инфраструктуры Oracle Cloud платформа nGeniusONE использует программное обеспечение и устройства InfiniStreamNG (ISNG), агенты vSTREAM для упреждающего обеспечения качества обслуживания с выявлением возникающих проблем с доставкой услуг в любой гибридной облачной среде. Она анализирует сетевой трафик и трафик приложений, обеспечивая комплексную видимость доступности и производительности приложений, сетей, сервис-провайдеров и конечных пользователей.

Представители Netscout заявили, что связи компании с Oracle обеспечивают клиентам безграничный обзор их сети – от ядра до края – по мере того, как они мигрируют с онпремисной инфраструктуры на облачную.


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