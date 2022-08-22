Softprom: Тестуйте та впроваджуйте Google Workspace 

22 августа 2022 г., 15:24

30 днів Trial та -10% на будь-яку версію Google Workspace

Бажаєте покращити свої показники в бізнесі та виконувати завдання із сучасними, перевіреними програмами? Працюйте із застосунками, які входять до набору інструментів Google Workspace (ex. G Suite) – такий звичний Gmail, Календар та Google Meet для зв'язку; Google Drive для зберігання; «Документи», «Таблиці», «Презентації», «Форми» та «Сайти» для спільної роботи та втілення ідей; а також панель адміністратора та сховище для управління користувачами та службами.

Плануєте міграцію з інших сервісів чи впровадження? Надсилайте запит та отримайте знижку 10%, а також 30 днів на тестування функціонала Google Workspace.

Умови пропозиції 10/30 детальніше:

Нові клієнти Softprom купуючи один з планів Google Workspace (Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise) отримують знижку 10% (без урахування місцевих податків та зборів) та додатково 30 днів тестового використання (замість 14 днів).

Пропозиція діє до 30 вересня 2022 р.

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