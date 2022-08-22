MediaTek випробувала пряму комунікацію 5G-смартфону із супутником

22 августа 2022 г., 14:25

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За повідомленням MediaTek, компанія спільно з Rohde & Schwarz провела лабораторне випробування, в якому було змодельовано роботу технології 5G NTN (Non-Terrestrial Network, позаземної мережі), де реалізовано пряме підключення смартфонів. В рамках цього експерименту було змодельовано канал передачі даних в мережу ITRI NodeB наступного покоління (gNB), параметри якої відповідали руху низькоорбітального супутника: віддалення від Землі на 600 км та рух по орбіті зі швидкістю 27000 км/год.



Смартфон був оснащений тестовим чіпом MediaTek, який був розроблений відповідно до функціональності 3GPP Release 17, яка визначається спектром для моделювання ефектів доплерівської та тимчасової зміни супутникових каналів LEO.



За допомогою цього експерименту MediaTek продемонструвала, як можна використовувати технологію 5G NTN для супутникового зв'язку, використовуючи той же формфактор та компоненти конструкції, що й в стандартному смартфоні. Технологія 5G NTN допоможе підвищити надійність послуг по всьому світу шляхом її поєднання з наземними мережами, що існують, та зробить швидке і надійне підключення 5G набагато доступнішим в районах, що не обслуговуються чи недостатньо обслуговуються. На додаток до споживчих варіантів використання для розширеного доступу 5G існує низка варіантів застосування цієї технології в бізнесі та на підприємствах, включаючи критично важливі комунікації, транспорт, сільське господарство, керування автопарком та важкою технікою, а також пристрої Інтернету речей (IoT).

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