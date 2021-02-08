Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долл., курс криптовалюты вырос до 44 тыс. долл.

8 февраля 2021 г., 17:12

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Как сообщает CNСB, в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания Tesla заявила о приобретении биткоин для «для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от имеющихся денежных средств».



Согласно последним данным, на конец 2020 года у компании было более 19 млрд долл. денежных средств и их эквивалентов.



Компания также заявила, что начнет принимать платежи в биткоинах «в соответствии с действующим законодательством и первоначально на ограниченной основе».



Интересно, что две недели назад глава Tesla Илон Маск добавил хэштег #bitcoin в свою биографию в Twitter, что помогло ненадолго поднять цену криптовалюты на 20%.



Цены на биткойны выросли до новых максимумов в понедельник после объявления Tesla, достигнув как пике 44 200 долл.



Акции Tesla на премаркете выросли более чем на 2,5%. Tesla предупредила инвесторов о волатильности цены биткойна в своей документации SEC.

Напомним, что в начале прошлого года курс самой дорогой криптовалюты снижался почти до 3,8 тыс долл. Т.е. за год этот показател вырос более чем в 10 раз. Сегодня по данным Coinmarkercap, общая капитализация актива впервые превысила 911 млрд долл., ежедневно в среднем проводится операций на сумму в 86 млрд долл.

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