Zebra выпустила новую серию мобильных компьютеров

8 февраля 2021 г., 16:45

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Zebra Technologies анонсировала EC5x - новую серию мобильных компьютеров корпоративного класса.



Как отмечается, представленные устройства помогают повысить производительность как отдельных сотрудников, так и коллектива в целом, поскольку благодаря им каждый сотрудник может в любой момент связаться со своими коллегами, получить нужные данные и решить множество задач. Это самые легкие и тонкие устройства от компании Zebra, внешне похожие на потребительские смартфоны, но гораздо прочнее. Они созданы на базе ОС Android 10 и оснащены надежным ПО, а в некоторых моделях также есть встроенный сканер, благодаря чему они могут стать идеальными помощниками для сотрудников, непосредственно работающих с клиентами.



Серия EC5x включает портативные устройства корпоративного класса, которые можно передавать в личное пользование отдельным сотрудникам, чтобы они всегда были на связи. Это позволит бизнесу более гибко организовывать работу коллектива, а также быстрее адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Устройства серии EC5x могут использоваться в розничной торговле, ресторанно-гостиничном бизнесе, в сфере сбыта на местах, курьерскими службами, на государственных предприятиях и в сфере вспомогательного медицинского обслуживания. С помощью таких компьютеров можно оптимизировать различные бизнес-процессы, в том числе предоставление помощи при продажах, работу с мобильными POS-терминалами, контроль ассортимента и выполнения заданий, консьерж-менеджмент, прямые доставки в магазины, транспортировку пациентов, взаимодействие внутри коллектива и административно-хозяйственную деятельность.



Функция Workforce Connect позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать вызовы через АТС и в режиме рации (PTT), что значительно повышает эффективность совместной работы. Эти мобильные компьютеры оснащены системой радиочастотной идентификации (RFID), а некоторые модели — защелкивающейся рукояткой, которой комфортно пользоваться даже при сканировании большого количества штрихкодов. Каждое устройство из этой серии имеет защиту от воды, ударов и пыли. При желании его можно легко и быстро подключить к монитору и клавиатуре с помощью док-станции, превратив тем самым в полноценный компьютер.



«Новая серия EC5x от компании Zebra прекрасно дополняет самую широкую в отрасли линейку мобильных компьютеров корпоративного класса на базе Android. Эти устройства, внешне схожие со смартфонами, можно передавать в личное пользование отдельным сотрудникам и благодаря этому повышать эффективность индивидуальной работы и взаимодействия в команде. При этом у Zebra сохраняются все преимущества, связанные с личным владением», — отмечает Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и директор Zebra Technologies по корпоративным мобильным технологиям: «Теперь больше не нужно иметь в арсенале различные устройства, а значит, процесс управления будет более простым и доступным, ведь эти компьютеры создавались с заделом на будущее и предоставляются на условиях многолетней поддержки. А благодаря длительному жизненному циклу, инновационным инструментам для повышения производительности и средствам безопасности ОС Android общая стоимость владения устройством серии EC5x в два раза меньше, чем у потребительского смартфона. И при этом нам удалось сохранить привычные функции и дизайн такого компьютера, которых от нас ожидали сотрудники, непосредственно работающие с клиентами.»



Как и обычные потребительские смартфоны, компьютеры серии EC5x оснащены большим 5-дюймовым HD-экраном, а также системой сканирования корпоративного класса, усовершенствованным модулем Wi-Fi и пакетом ПО Mobility DNA от Zebra, в который входят функции обеспечения защиты, инструменты разработки и мобильные приложения для конечных пользователей, предназначенные для оптимизации бизнес-процессов. С помощью EC5x можно отсканировать практически любой штрихкод, а на 13-мегапиксельную заднюю камеру — снять детализированные фотографии документов для подтверждения доставки или соответствия требованиям. Кроме того, заряда аккумулятора компьютера EC5x хватит больше чем на одну рабочую смену.



Серия EC5x поддерживает Device Tracker — усовершенствованное решение Mobility DNA, с помощью которого можно отследить и найти потерянное устройство, даже если оно было выключено. Ввиду того что сотрудники, в том числе непосредственно взаимодействующие с клиентами, все больше полагаются на мобильные устройства, а сами устройства стали более компактными и схожими с обычными смартфонами, предотвращение кражи такого имущества имеет критическое значение для успешной деятельности компании. И справиться с этой задачей может облачное решение Device Tracker от Zebra, которое осуществляет непрерывный мониторинг присутствия самого устройства и статус его подключения. Для этого используется подключение к сети Wi-Fi, технология Bluetooth Low Energy (BLE) и аудиосигналы.



Также подчеркивается, что в отличие от потребительских смартфонов, жизненный цикл которых в среднем составляет 18 месяцев в условиях изменяющегося рынка, устройства серии EC5x будут доступны к покупке в течение четырех лет. Компания предлагает для этих аппаратов четырехлетнюю поддержку после окончания продаж и техническую поддержку в течение восьми лет с момента первого промышленного выпуска.



Устройства также оснащены LifeGuard для Android - первым в отрасли, по заверению производителя, средством защиты мобильных компьютеров корпоративного класса в течение всего срока службы, которое гарантирует, что на протяжении срока до восьми лет заказчики будут стабильно получать обновления безопасности для EC5x.

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