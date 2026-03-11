MediaTek та Fibocom презентували флагманське рішення Wi-Fi 8 для домашнього інтернету

11 марта 2026 г., 15:35

На виставці MWC 2026 компанії Fibocom та MediaTek анонсували спільне флагманське рішення для CPE (клієнтського обладнання), яке об'єднує потужність мереж 5G-Advanced (5G-A) та найновішого стандарту Wi-Fi 8. Новинка побудована на базі 5G-модуля FG390 та чипсета Filogic 8800.



Це рішення покликане зробити домашній та офісний інтернет швидшим, розумнішим та надійнішим, стираючи межу між дротовим та бездротовим з’єднанням.



Серед ключових особливостей рішення слід зазначити синергію 5G + Wi-Fi 8. Так поєднання модуля FG390 (на платформі MediaTek T930) та системи Filogic 8800 забезпечує безперебійний високопродуктивний зв'язок для домівок та малого бізнесу (SMB).



Нова технологія взаємодії між декількома точками доступу знижує рівень завад на 40%, що критично для густонаселених районів та офісів.



Завдяки технологіям ELR (Enhanced Long-Range) та dRU, покриття та здатність сигналу проникати крізь стіни зросли на 40%, забезпечуючи стабільність навіть на краях зони покриття.



Затримка сигналу знижена до субмілісекундних значень, а пропускна здатність подвоїлася. Система стабільно працює навіть при одночасному підключенні понад 200 пристроїв.



Підтримка трьох діапазонів (2,4 / 5 / 6 ГГц) гарантує надійний зв'язок для AI-гаджетів, AR/VR-додатків та складних мереж «розумного дому».



«Разом ми впроваджуємо інновації, щоб відкрити нові сценарії використання FWA (фіксованого бездротового доступу), надаючи операторам та клієнтам у всьому світі інтелектуальні та високопродуктивні рішення», — зазначив Еван Су (Evan Su), генеральний менеджер підрозділу бездротового зв'язку MediaTek.



Саймон Тао (Simon Tao), віцепрезидент Fibocom, додав: «Це рішення — важлива віха в нашій місії "Інтелектуально з’єднати все". Ми переосмислюємо роль FWA не просто як точки доступу, а як ядра інтелектуальної мережі для будь-яких життєвих сценаріїв».





Зазначено, Fibocom планує поглиблювати співпрацю з MediaTek, фокусуючись на потребах операторів та підприємств, щоб зробити 5G-A ключовим інструментом цифрової трансформації у всьому світі.

