Palo Alto Networks добавила в Prisma Cloud возможность изоляции контейнеров

10 сентября 2021 г., 11:05

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Фирма Palo Alto Networks обновила свое предложение Prisma Cloud, позволяющее разработчикам блокировать обнаруженные ими уязвимости в любой момент в процессе разработки и развёртывания приложений в гибридных и многооблачных средах.

Объединившее в себе множество технологий, полученных в результате приобретения RedLock, Evident.io, Twistlock и PureSec, Prisma Cloud предоставляет средства мониторинга проблем безопасности, а также инструменты предотвращения взломов, которые позволяют администраторам блокировать любые обнаруженные угрозы.

Организации все чаще используют контейнерные образы из сомнительных источников. Контейнеры служат для размещения компонентов современных приложений, которые могут работать, где угодно, но они также могут скрывать в себе множество опасных уязвимостей.

Чтобы предотвратить риски, связанные с контейнерами, в Prisma Cloud добавлена «песочница» для запуска каждого нового образа в изолированной среде. Глубокий анализ всех его процессов, файловой системы и сетевой активности, с использованием машинного обучения обеспечивает клиентам полную видимость и контроль над всеми аспектами любого образа, перед его переносом в рабочую среду.

Также компания анонсировала расширенные возможности автоматического обнаружения и автоматической защиты для автономных виртуальных машин, работающих в Microsoft Azure и Google Cloud. Эти средства безопасности хоста, ранее доступные только для виртуальных машин на AWS, помогают сократить усилия, необходимые командам DevOps для настройки, развёртывания и обновления программных агентов, защищающих каждую рабочую нагрузку.

Завершают список нововведений сервисы WAAS с поддержкой Windows и сервисных сеток (service meshes). Они защищают облачные приложения за счет расширения брандмауэров веб-приложений на функции безопасности API, на продвинутую защиту от DoS и на управление рисками, связанными с ботами.

Palo Alto Networks заявила, что новые возможности доступны уже сейчас в Prisma Cloud Compute Edition, а со следующего месяца появятся также в Prisma Cloud Enterprise Edition.

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