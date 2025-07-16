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Технологія дезінформації Acalvio перемогла у кіберзмаганнях ВМС США

16 июля 2025 г., 15:35
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В сучасних умовах попит на проактивні рішення з кібербезпеки стрімко зростає. Військово-морські сили США провели навчання Cyber Resilient Systems (CRS) Advanced Naval Technology Exercise (ANTX), організоване Naval Information Warfare Center (NIWC) Pacific, з метою виявлення технологій, які можуть ефективно протистояти сучасним кіберзагрозам.

Серед 14 заявок до фіналу потрапили п’ять компаній. Кожна з них пройшла тестування «червоною командою», яка імітувала реальні атаки. З метою виявити, сповільнити та заблокувати зловмисника ще до досягнення ним цілей. В результаті переможцем було визнано рішення Acalvio, інформує компанія Softprom.

Технологія дезінформації Acalvio показала себе дуже ефективною у захисті критичних ІТ- та OT-систем. Зокрема кожне попередження відображало реальну загрозу, виключаючи хибні спрацьовування та підвищуючи ефективність SOC. Acalvio успішно зупинила більшість (80%) спроб проникнення на ранніх етапах. При цьому забезпечувалася повна видимість поведінки зловмисника на кожному кроці атаки – від викрадення облікових даних до ексфільтрації даних.

Рішення Acalvio пропонує не просто пастки, а комплексний підхід до виявлення, сповільнення та дезорієнтації зловмисника. Повна інтеграція пасток у реальне середовище робить їх невідрізненними від справжніх систем. Інноваційні методи відволікання змушують зловмисників витрачати ресурси та розкривати свої наміри. Паралельне використання різних тактик підвищує стійкість системи. Об’єднання подій у високоточні сповіщення зменшує навантаження на аналітиків SOC.

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