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Частка Netflix у топ-10 стримінгових серіалів скорочується

16 июля 2025 г., 16:48

Частка Netflix у топ-10 стримінгових серіалів скорочується


Згідно з даними Nielsen щодо Топ-10 стримінгових оригінальних серіалів у США, які охоплюють період з 2021 року по теперішній час, домінування Netflix поступово зменшується. Якщо у 2021 році сервіс займав близько 80% місць у цих списках, то цього року його частка знизилася до 52%. Це падіння становить 28% і свідчить про зміну ландшафту стримінгового ринку.

Аналіз даних по тижнях, місяцях і роках показує чітку, хоча й нерівномірну, тенденцію до зниження частки Netflix. 

Ці дані вказують на те, що ринок стримінгових послуг стає все більш насиченим, і інші гравці успішно залучають аудиторію своїм контентом, відвойовуючи частку уваги у традиційного лідера.

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