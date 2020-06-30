Техническим директором MongoDB назначен бывший вице-президент Oracle и AWS

30 июня 2020 г., 10:25

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Как стало известно, MongoDB назначила нового технического директора - Марка Портера (Mark Porter). С февраля 2020 г. он входит и в состав совета директоров компании.



В начале года стало известно, что занимавший на тот момент пост СТО и один из основателей MongoDB Элиот Горовиц намерен покинуть свой пост.



Марк Портер (Mark Porter), который до объявленного назначения работал техническим директором сингапурской компании Grab, является ветераном сегмента разработки реляционных баз данных.



Портер более десяти лет проработал на руководящих должностях в Oracle, и почти четыре года в качестве генерального менеджера подразделения Amazon RDS (до 2018 г.), занимавшегося среди прочего и разработкой БД Aurora.



В своем блоге Марк Портер заявил о поставленной цели - упростить работу с базами данных, отметив, что ему в свое время удалось ускорить процесс выпуска новых версий БД Oracle, сократив время с одной недели (в режиме ручного тестирования) до 20 часов за счет сквозной автоматизации. При этом он признал, что хотя «SQL и прост в редакторе, но с точки зрения программирования, это, пожалуй один из самых сложных способов запроса информации, который вы только можете придумать».



По большому счету именно это в свое время побудило основателя компании MongoDB, которая тогда называлась 10gen, Элиота Хоровица сделать ставку на документоориентированную систему управления базами данных, не требующую описания схемы таблиц. В основе СУБД MongoDB JavaScript и его формат данных, JavaScript Object Notation (JSON) — именно это среди прочего сделало данный продукт с открытым исходным кодом очень популярным среди разработчиков.



Стоит отметить, что хотя MongoDB поддерживается на платформах AWS, Azure and Google Cloud, в октябре прошлого года компания запустила на базе Alibaba Cloud решение MongoDB-as-a-service.



Интересно, что же привнесет Марк Портер в развитие MongoDB.



Напомним, что на данный момент капитализация MongoDB, которая занимается разработкой и поддержкой базы данных с открытым исходным, составляет 12,81 млрд долл.

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