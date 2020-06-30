Выпущены сверхбыстрые модули памяти HyperX Predator DDR4 32 ГБ

30 июня 2020 г., 11:05

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Сообщается о старте продаж новых сверхбыстрых модулей памяти линейки HyperX Predator DDR4 к новейшим платформам Intel и AMD, которые поддерживают 32 ГБ памяти на слот.



По словам бизнес-менеджера направления DRAM HyperX Кристи Эрнт, представленные модули открывают принципиально новые возможности для повышения скорости реакции системы в условиях постоянно растущих требований к продуктивности игровых ПК и ноутбуков. «Повышенная частота кадров, плавная трансляция стримов, редактирование видеороликов с тактовой частотой памяти до 4 800 МГц в сочетании с короткими схемами таймингов CL12–CL19 — все это становится реальностью с Predator DDR4» — отметила Эрнт.



С целью ускорения и упрощения подготовки системы к работе с новыми модулями памяти, устройства Predator DDR4 снабжены сертифицированными профилями Intel XMP, оптимизированными для новейших чипсетов от Intel, а также программой «Ready for AMD Ryzen™», обеспечивающей простую и надежную интеграцию памяти в ПК и ноутбуки на базе процессоров AMD. Для настройки системы, вне зависимости от платформы, теперь достаточно выбрать профиль BIOS, — все остальные параметры будут настроены автоматически.



При этом, благодаря применению технологии Intel Extreme Memory Profile, разгон системы также производится в автоматическом режиме, без необходимости мануальной настройки всех параметров памяти.



Как и в случае с представленными ранее модулями памяти линейки FURY, модули Predator DDR4 также получили обновленный агрессивный дизайн: их стильный черный радиатор и черная же печатная плата не только эффективно отводят тепло, поддерживая производительность устройств, но и дополнительно подчеркивают статусность и премиальность линейки.



Память Predator DDR4 уже доступна в продаже как в виде сингл-модулей емкостью от 8 до 32 ГБ, так и в комплектах из двух, четырех и восьми модулей общей емкостью от 16 до 256 ГБ. Вся продукция серии проходит 100% тестирование на максимальной частоте и обеспечена пожизненной гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.



Дополнительную информацию о модулях HyperX Predator DDR4 и их доступности в разных странах мира можно получить на веб-странице «Модули памяти» сайта HyperX.

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