Check Point визнано лідером у першому звіті Radar for Cloud Network Security Report

11 декабря 2023 г., 17:10

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Check Point CloudGuard Network Security визнано кращим в галузі рішенням для запобігання передових загроз для всіх публічних, приватних і гібридних хмарних розгортань

Check Point Software Technologies, провідний світовий постачальник рішень для кібербезпеки, оголосив про отримання позиції провідного постачальника в першому звіті Radar for Cloud Network Security, підготовленого GigaOm. У звіті відзначено передові засоби запобігання загрозам і мережевої безпеки, які пропонує Check Point CloudGuard Cloud Network Security, що забезпечує розширені заходи безпеки, запобігаючи хмарним загрозам і зміцнюючи впевненість підприємств, які переносять свої робочі навантаження в хмару.



«Протягом трьох десятиліть ми є експертами в області мережевої безпеки, допомагаючи нашим клієнтам при переході до хмарних технологій за допомогою першокласних засобів запобігання загрозам і захисту хмарних додатків, - заявив Ті Джей Гонен (TJ Gonen), віце-президент з питань хмарної безпеки в Check Point Software. - Ми пишаємося тим, що були визнані лідером у першому звіті GigaOm за наші провідні в галузі можливості захисту хмарних мереж для публічних, приватних і гібридних хмар».



GigaOm заглиблюється в технічні можливості постачальників, окреслюючи межі ринкового ландшафту та оцінюючи їхній потенційний вплив на бізнес. Зокрема, у звіті підкреслюється вирішальна роль, яку відіграє мережа як точка входу для зловмисників, і наголошується на важливості того, щоб вона слугувала першою лінією захисту. «Check Point - один з небагатьох постачальників, представлених в цьому звіті, який забезпечує всі можливості, описані у звіті. Їх платформа може забезпечити справжню наскрізну мережеву безпеку для хмарних середовищ», - сказав Ендрю Грін (Andrew Green), аналітик з мережевих технологій та безпеки в GigaOm.



Оскільки хмарні технології стають все більш поширеними, для організацій вкрай важливо приділяти першочергову увагу безпеці своєї хмарної інфраструктури. У звіті Check Point «Безпека хмарних технологій у 2023 році» підкреслюється, що кібератаки поширені як ніколи раніше, а 76% респондентів висловили надзвичайну або значну стурбованість з цього приводу. Компанії покладаються на рішення своїх постачальників послуг безпеки для професійного та ефективного захисту хмарних середовищ. І цей звіт відзначає хмарні рішення Check Point за забезпечення надійної безпеки у всіх хмарних середовищах - гібридних, публічних або приватних, з уніфікованим управлінням безпекою для локальних мереж.



Check Point отримала найвищі бали за загальну оцінку, а також за такими показниками, як розширюваність і сумісність, простота використання, придатність для DevSecOps і партнерська екосистема. Переглянути копію звіту GigaOm Radar for Cloud Network Security можна тут.

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