IBM та Red Hat інвестують 5 млрд дол. у проєкт Lightwell

Компанії IBM та Red Hat оголосили про запуск амбітного проєкту Lightwell, виділивши 5 млрд дол. на трансформацію підходів до безпеки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.





Ініціатива спрямована на створення довіреного центру очищення (clearinghouse), який використовуватиме новітні можливості штучного інтелекту та досвід понад 20 тисяч інженерів для виявлення та усунення вразливостей у промислових масштабах.





Необхідність такого кроку зумовлена тим, що понад 90 відсотків компаній зі списку Fortune 500 покладаються на відкрите ПЗ, тоді як розвиток технологій AI прискорює пошук дірок у захисті зловмисниками. Зокрема, за даними Anthropic, їхня модель Mythos Preview вже виявила майже 3900 критичних вразливостей у популярних відкритих бібліотеках. Проєкт Lightwell пропонує модель комерційної передплати, яка дозволить бізнесу інтегрувати перевірені патчі безпосередньо у свої робочі середовища.





До ініціативи вже приєдналася група найбільших фінансових установ світу, серед яких Bank of America, Goldman Sachs, JPMorganChase, Visa та Wells Fargo. Ці компанії стануть першими користувачами системи, допомагаючи IBM та Red Hat відпрацьовувати методи автоматизованого тестування та валідації коду. На відміну від конкурентів, які скорочують персонал за допомогою автоматизації, IBM робить ставку на поєднання AI агентів та величезного інженерного штату як на стратегічну перевагу.





Голова та генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) зазначив, що відкритий код є хребтом цифрової економіки, і проєкт Lightwell допоможе зміцнити довіру до систем, які керують бізнесом та державами. Окрім виправлення помилок для клієнтів, IBM планує ділитися знахідками з відкритими спільнотами для довгострокової підтримки глобальної ІТ інфраструктури.

