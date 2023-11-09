Synopsys розширила лінійку процесорів ARC новим сімейством RISC-V

9 ноября 2023 г., 11:35

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Компанія Synopsys оголосила про розширення портфеля процесорів ARC, додавши до нього нові чіпи ARC-V на базі архітектури RISC-V. Зазначається, що чіпи ARC-V побудовані на перевіреній мікроархітектурі наявних процесорів ARC компанії Synopsys з додатковими перевагами розширюваної екосистеми ПЗ RISC-V.



Процесори Synopsys ARC-V містять високопродуктивні, середньопродуктивні та надмалоспоживальні варіанти, а також версії, що забезпечують функціональну безпеку, для розв'язання широкого спектра прикладних завдань. Для прискорення розробки програмного забезпечення процесори Synopsys ARC-V підтримуються інструментарієм Synopsys MetaWare Development Toolkit, що дозволяє генерувати високоефективний код. Крім того, повнофункціональний пакет Synopsys.ai EDA, заснований на штучному інтелекті, кооптований з ARC-V Processor IP і є готовим оточенням для розроблення та верифікації, яке допомагає підвищити продуктивність і якість результатів для SoC на базі ARC-V.



"Збільшення кількості мікросхем в автомобільних системах вимагає стійкості напівпровідникової екосистеми, і з цією метою галузь прагне до прийняття відкритих стандартів, таких як RISC-V", - сказав Томас Боем, старший віцепрезидент підрозділу автомобільних мікроконтролерів компанії Infineon. "Розробляючи сертифіковані з безпеки процесори на базі RISC-V, компанія Synopsys підтримує нас у розширенні можливостей вибору архітектури за допомогою відкритого стандарту для створення високопродуктивних автомобільних систем із найвищим рівнем функціональної безпеки, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю з цією компанією в наших майбутніх продуктах".



"Глобальне впровадження відкритого стандарту RISC-V ISA визначає майбутнє напівпровідникового дизайну, і саме завдяки прихильності та досягненням таких технологічних інноваторів, як Synopsys, RISC-V продовжує прискорювати майбутнє обчислень", - сказала Каліста Редмонд, генеральний директор RISC-V International. "Процесори Synopsys ARC-V у поєднанні зі спільно оптимізованими рішеннями компанії в галузі EDA та верифікації сприяють підвищенню гнучкості та розширенню вибору в екосистемі RISC-V в інтересах проєктування мікросхем у різних галузях".



Компанія Synopsys випустила кілька поколінь енергоефективних і високомасштабованих процесорів ARC, які використовуються в мільярдах автомобільних SoC, системах зберігання даних, споживчих і IoT-системах. Використовуючи свій багатий досвід у розробці, постачанні та підтримці комерційних процесорів, Synopsys розширює їхній портфель для підтримки ISA RISC-V. За допомогою ARC-V компанія Synopsys пропонує ультраконфігуровані, розширювані процесори, які дають змогу розробникам диференціювати свої SoC і оптимізувати їх для досягнення найкращого балансу потужності, продуктивності та площі (PPA, power, performance, area).



"Процесори RISC-V стають дедалі популярнішими, оскільки дедалі більше розробників прагнуть більшої гнучкості проєктування та розширення можливостей", - каже Джон Кетер, старший віцепрезидент Synopsys з управління продуктами та стратегії в галузі ІС. "Компанія Synopsys відповіла на цей заклик, розширивши портфель процесорів ARC, щоб надати нашим замовникам ширший вибір для задоволення їхніх потреб в обробці даних на основі перевіреної та масштабованої RISC-V ISA, що допоможе їм задовольнити різноманітні вимоги до робочих навантажень".



Процесори Synopsys ARC-V для забезпечення функціональної безпеки (FS) мають вбудовані функції апаратної безпеки, що дають змогу виявляти системні помилки, підтримувати рівні безпеки ASIL B та ASIL D, а також прискорити проходження кваліфікацій із функціональної безпеки ISO 26262 і кібербезпеки автомобілів ISO 21434. Процесори ARC-V FS розробляються на основі сертифікованої за ISO 9001 системи менеджменту якості компанії Synopsys, що дає змогу розробникам відповідати складним стандартам системної розробки ASIL D. Крім того, інструментарій MetaWare Development Toolkit for Safety допомагає розробникам програмного забезпечення прискорити процес створення коду, що відповідає вимогам стандарту ISO 26262.



Компанія Synopsys пропонує цілу низку інструментів і технологій для прискорення проєктування і верифікації SoC з використанням RISC-V ARC-V, зокрема:



- Synopsys.ai - повнофункціональний пакет EDA, заснований на штучному інтелекті, який використовує можливості штучного інтелекту на всіх етапах проєктування і виробництва систем для оптимізації PPA і прискорення виходу на ринок.



- Набори Synopsys Fusion QuickStart Implementation Kits, які пропонують сценарії, довідкові керівництва та базовий план, що допомагають замовникам максимально збільшити PPA для проєктів на базі ARC-V.



- Рішення Synopsys для верифікації, включно з проєктуванням архітектури для аналізу на рівні системи й оптимізації енергоспоживання та продуктивності, віртуальними прототипами з моделями Synopsys ARC-V, верифікацією за допомогою апаратних засобів і верифікаційними IP для прискорення верифікації та розробки програмного забезпечення.



- SaaS-платформа Synopsys Cloud з браузерним доступом до необмеженої кількості ліцензій на EDA, попередньо оптимізованим обчисленням і повною автоматизацією управління ліцензіями, що дає змогу розробникам випускати мікросхеми вищої якості з випередженням графіка.



- Компанія Synopsys також оголосила про вступ до Ради директорів і Технічного керівного комітету RISC-V International для підтримки впровадження архітектури набору інструкцій (ISA) RISC-V та участі у визначенні майбутніх стандартів обчислювальної архітектури.



Зазначається, що портфель процесорів Synopsys ARC-V отримав галузеву підтримку напередодні своєї загальнодоступності, яка почнеться у 2024 році. Випуск 32-розрядних вбудованих процесорів Synopsys ARC-V RMX заплановано на II квартал 2024 року. Випуск 32-розрядного процесора реального часу Synopsys ARC-V RHX і 64-розрядного хост-процесора Synopsys ARC-V RPX заплановано на другу половину 2024 року.

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