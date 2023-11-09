9 ноября 2023 г., 12:27

0

Tweet

Arm повідомила перші квартальні підсумки після виходу на біржу

Компанія Arm повідомила в середу про свої перші квартальні підсумки після первинного публічного розміщення акцій.

Показники перевершили очікування Уолл-стріт щодо продажів і показали, що прибутковий ліцензійний бізнес компанії подвоївся за останній рік.

Але акції Arm все ж впали більш ніж на 7% в ході тривалих торгів - компанія анонсувала прогноз доходів компанії, який не виправдав очікувань.

Виторг компанії досяг 806 млн проти очікуваних аналітиками 744,3 млн дол. Загальний дохід компанії зріс на 28% у річному обчисленні протягом кварталу.

Arm заявила, що очікує прибуток на акцію від 21 до 28 центів при обсязі продажів від 720 млн до 800 млн дол. у поточному кварталі. Це трохи менше, ніж очікував Уолл-стріт - 27 центів на акцію при виторзі від 730 млн до 805 млн дол.

Arm повідомила про чистий збиток у розмірі 110 млн дол., або 11 центів на акцію. Компанія повідомила, що збиток пов'язаний з виплатою понад 500 млн дол. одноразової компенсації на основі акцій, спричиненої нещодавнім IPO, і що компенсація на основі акцій становитиме від 150 млн до 250 млн дол. у майбутніх кварталах.

Прибуток на акцію склав 36 центів.

Інтелектуальна власність Arm присутня майже в кожному смартфоні, багатьох комп'ютерах та мікросхемах для інших приладів. Arm заявляє, що протягом кварталу було поставлено понад 7,1 мільярда мікросхем на базі її архітектури.

Компанія заробляє гроші отримуючи роялті, або коли виробники мікросхем платять Arm за доступ до створення сумісних з Arm мікросхем. Як правило, це невеликий відсоток від кінцевої ціни продукту. Вона також продає ліцензії на більш досконалі конструкції мікросхем, заощаджуючи час і зусилля виробників мікросхем, які враховуються як дохід від ліцензування.

Дохід від роялті Arm склав 418 млн дол., що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Але ліцензійні продажі Arm досягли 388 мільйонів доларів, що на 106% більше у річному вимірі. Це свідчить про те, що Arm може продавати все більше технологій своїм нинішнім клієнтам, що є ключовим показником, за яким стежать аналітики.

Arm пояснює продажі ліцензій численними довгостроковими угодами з технологічними компаніями, припускаючи, що зростання сегмента може продовжитися в майбутніх кварталах, але попереджає, що економіка в цілому може вплинути на майбутнє зростання ліцензування.

Нагадаємо, Arm вийшла на IPO у вересні. До цього вона повністю належала SoftBank. На цей момент капіталізація компанії складає 55,77 млрд дол.

До цього була довга епопея, коли Nvidia намагалася придбати британського виробника за 40 млрд дол., але була вимушена відмовився від цього минулого року на тлі протидії антимонопольних регуляторів.

До 2016 року акції Arm котувалися на Лондонській фондовій біржі, після чого їх придбала Softbank за 32 млрд дол.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні