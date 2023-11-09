Річні глобальні поставки SSD знизяться на 10,7% в річному обчисленні до 114 млн одиниць

9 ноября 2023 г., 10:25

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Компанія TrendForce опублікувала останні дані, згідно з якими світовий ринок твердотільних накопичувачів виправив динаміку попиту та пропозиції у 2022 році після вирішення проблеми дефіциту мікросхем-контролерів, яка стримувала ринок у попередньому році.



Попри нормалізацію поставок, світові поставки твердотільних накопичувачів знизилися: у 2022 році було відвантажено лише 114 млн одиниць - на 10,7% менше, ніж у попередньому році.



Трійку лідерів за обсягами поставок SSD у 2022 році склали компанії Kingston, ADATA і Lexar, причому Kingston і ADATA зберегли значні переваги та збільшили свою частку на ринку в порівнянні з 2021 роком.



Зростання Lexar пояснюється агресивним збільшенням доходів напередодні виходу на біржу.



Компанія Kimtigo у 2022 році досягла значних успіхів у виході на ринки промислового контролю та OEM, що, своєю чергою, збільшило її обсяг поставок та частку ринку.



Netac зберегла свою конкурентну перевагу на ринку твердотільних накопичувачів, а також отримала кілька державних замовлень у секторі корпоративних SSD, зберігши свою ринкову частку та рейтинг на рівні попереднього року.



Помітні зміни відбулися в нижній частині рейтингу.



Компанія Colorful, використовуючи переваги в ціні завдяки контролерам китайського виробництва та NAND Flash, кинула виклик ринковим тенденціям, збільшивши поставки, і піднялася на шосту сходинку.



PNY знову увійшла в десятку лідерів, витримавши падіння ринку завдяки активному розвитку міжнародних каналів збуту.



Teclast зберегла свою частку ринку на рівні 2021 року, піднявшись на восьму позицію.



GIGABYTE отримала вигоду від ігрового ринку, зберігши дев'яте місце за часткою ринку, а Transcend посіла десяту позицію, зосередившись на збереженні прибуткових нішевих продуктів на ринку індустріальної автоматизації, а не на гонитві за більшими обсягами поставок.



У 2022 році, попри ринкові виклики, п'ять провідних брендів SSD збільшили свою сукупну частку ринку з 53% до 59%. У 2023 році, коли світова економіка все ще перебуває у складному становищі, і наперекір обмеженому постачанню ноутбуків і настільних комп'ютерів, на виробників модулів поступово буде знижуватись тиск щодо дорогих запасів завдяки постійному вирівнюванню закупівель. Крім того, наприкінці третього кварталу загальний настрій на ринку швидко змінився через агресивне скорочення виробництва постачальниками NAND Flash, причому SSD в першу чергу відреагували на зростання вартості, що принесло вигоду тим виробникам модулів, які мали менші складські запаси. Великі канали збуту твердотільних накопичувачів, які володіють значними обсягами ринку і фінансовими ресурсами, змогли успішно зорієнтуватися на ринкових злетах і падіннях і скористатися ринковими можливостями. TrendForce вважає, що ці великі компанії-виробники твердотільних накопичувачів у найближчі роки тільки зростатимуть.



З точки зору технологій, китайські виробники головних контролерів PCIe, такі як Maxio Technology, швидко наздоганяють конкурентів, використовуючи все більш зрілі рішення управління. Ці компанії не лише випускають масові продукти PCIe 4.0, сумісні з різними постачальниками NAND Flash, але й активно просуваються в розробці та перевірці продуктів PCIe 5.0. Очікується, що співпраця між незалежними китайськими виробниками мікросхем-контролерів та виробниками модулів буде розширюватись. Зіткнувшись з нестабільністю ринку в останні роки, китайські канали збуту твердотільних накопичувачів також активно вдосконалюють конфігурації ланцюжків поставок, прагнучи вийти за межі Китаю та на міжнародний ринок. Longsys очолила цей процес, придбавши частки в компаніях Licheng Suzhou та бразильську Smart Modular, щоб посилити виробничі потужності з випуску модулів.

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