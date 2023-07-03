Sycope оновила інструмент для моніторингу мережевого трафіку та безпеки

3 июля 2023 г., 17:25

Компанія Softprom, дістрібьютор Sycope в Україні повідомила, що вендор анонсував нове рішення.

Програмне забезпечення Sycope v2.3 записує, обробляє та аналізує всі параметри, що містяться в потоках даних, доповнених SNMP, фідами геолокації та безпеки. Це дозволяє виявляти проблеми в мережі, вимірювати затримки та виявляти загрози безпеці. Інструмент підтримує протоколи NetFlow, SFlow, IPFIX та NSEL. Функцію безпеки Sycope було розроблено на основі методології MITRE ATT&CK. Правила та механізми виявлення інцидентів безпеки Syncope 2.3 дозволяють контратакувати та виявляти небажані дії у мережі на ранній стадії.

Серед оновлень Sycope 2.3: сценарії користувачів, розширені агрегації користувачів, майданчик, творець правил, панель пошуку, вміст безпеки тощо.

Ці інновації ґрунтуються на власних дослідженнях та розробках Sycope з урахуванням відгуків клієнтів з полів. Метою розробки є не лише надання даних, а й необхідних відповідей для ефективного підвищення продуктивності та безпеки мережі.

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