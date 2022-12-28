Світовий ринок стільникових IoT-модулів демонструє зростання лише на 2%

28 декабря 2022 г., 16:25

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За даними Counterpoint, глобальні поставки стільникових модулів IoT виросли в ІІІ кв. лише на 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Лідером ринку став Китай, за яким слідують Північна Америка і Європа. У цьому кварталі поставки в Китаї знизилися на 8% у річному вимірі через відновлення випадків захворювання на COVID-19. Однак частина цього зниження попиту була компенсована попитом на пристрої для житлових приміщень, розумні дверні замки, моніторингу пацієнтів, пристрої-реєстратори, датчики диму, безпілотники, розумні лічильники та автомобільні компоненти. На інших ринках, таких як Північна Америка, Західна Європа, Індія, Японія, Латинська Америка, Близький Схід і Африка, спостерігалося стійке зростання.



«Quectel лідирує на ринку стільникових модулів IoT, за ним йдуть Fibocom, Sunsea AIoT, China Mobile та MeiG. Китай домінує на цьому ринку, і всі п'ять найбільших постачальників модулів IoT є представниками цієї країни. За останні кілька місяців ми спостерігали певну консолідацію серед міжнародних гравців, таких як Telit, що поглинула бізнес Thales у сфері IoT, і Semtech, що придбала бізнес Sierra Wireless у сфері модулів IoT, щоб залишатися стійкими проти китайських постачальників модулів. З ростом впровадження технологій Інтернету речей в різних секторах багато гравців будуть консолідуватися, щоб отримати більшу вигоду від цього фрагментованого ланцюжка створення вартості», прокоментував конкурентне середовище заступник директора Counterpoint Ітан Ци ( Ethan Qi).



Старший аналітик Counterpoint Сумен Мандал (Soumen Mandal) підкреслює, що ринок модулів IoT зазнає змін, оскільки попит на технології низького класу, таких як 2G і 3G, знижується і зміщується в бік 4G Cat 1 та 4G Cat 1 bis. У цьому кварталі на три провідні технології за обсягом поставок - NB-IoT, 4G Cat 1 і 4G Cat 4 - припало понад 60% від загального обсягу поставок. Однак, з точки зору частки доходу, 5G, 4G Cat 4 і 4G Other були трьома провідними технологіями, на які припало майже дві третини загального доходу. Технології нижчого класу, такі як NB-IoT, 4G Cat 1 і 4G Cat 1 bis, допомагають підключити більшу кількість пристроїв IoT, в той час як технології вищого класу, такі як 4G Cat 4, 4G Other і 5G, додають більшої цінності екосистемі IoT. «Ось чому автомобільний сегмент, сегмент маршрутизаторів/CPE, ПК і промисловий сегмент, які в основному покладаються на більш високі технології, генерують більший дохід», додав експерт.



Протягом цього кварталу Counterpoint спостерігала, як деякі додатки на базі 4G Cat 1 і 4G Cat 1 bis були замінені на NB-IoT. Китайські компанії Eignecomm і Xinyi, що виробляють чипсети NB-IoT, поліпшили свої партнерські відносини з виробниками модулів, особливо на внутрішньому ринку. Крім того, на міжнародних ринках було мало варіантів чипсетів 4G Cat 1 bis, за винятком Sequans. Минулого тижня Qualcomm вийшла на ринок 4G Cat 1 bis, випустивши чипсет QCX216 в партнерстві з Quectel, Cavli Wireless і MoMAGIC. «Ми вважаємо, що технологія 4G Cat 1 bis почне набирати популярність, оскільки провідні виробники модулів і чипсетів IoT зосередяться на ній для використання в масових додатках IoT», наголошує Сумен Мандал. «Попри більш повільне зростання поставок модулів IoT, виручка від продажу модулів IoT збільшилася на 12% в 3 кварталі 2022 року завдяки більш широкому поєднанню модулів 5G і 4G Cat 4. Середня ціна продажу (ASP) всіх типів технологій 4G і LTE-M продовжувала зростати, в той час як ASP для технологій 2G, 3G, 5G і NB-IoT знизилася. Вважається, що 2023 рік стане проривним для 5G, і ASP може знизитися до рівня нижче $100, що сприятиме більш широкому впровадженню», додав Мандал.



«Топ-10 додатків на ринку охопили понад 80% поставок в цьому кварталі, причому в першу п'ятірку увійшли розумні лічильники, POS, автомобільні рішення, промислові пристрої та маршрутизатори/CPE. Детектори диму показали найшвидше зростання, за ними йдуть пристрої у житлових будинках і безпілотники. Китай був рушійною силою в збільшенні всіх трьох цих швидкозростаючих сегментів, що було викликано відновленням випадків COVID-19 в країні. Серед п'яти найбільших застосувань, в промисловому сегменті і в сегменті маршрутизаторів/CPE спостерігалося скорочення поставок як в послідовному, так і в річному обчисленні. Однак промисловий сегмент як і раніше представляє великі можливості завдяки великій кількості компаній, що приступають до проектів цифрової трансформації», зауважив асоційований директор Counterpoint Мохіт Агравал (Mohit Agrawal), коментуючи ключові тенденції застосування у сфері IoT.

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