Softico запропонує в Україні платформу DomainTools для дослідження загроз

28 декабря 2022 г., 15:35

Компанія Softico оголосила про підписання партнерської угоди з DomainTools, яка вже понад 20 років займається дослідженням доменів в Інтернеті. Зараз DomainTools фіксує та надає інформацію про 97% всього Інтернету з можливістю прогнозування ризиків у режимі реального часу. Це допомагає аналітикам безпеки перетворювати дані про загрози на розуміння про них.

DomainTools бере показники з вашої мережі, включаючи домени та IP-адреси, та пов’язує їх практично з усіма активними доменами в Інтернеті. Ці з’єднання служать для оцінки ризиків, допомагають профілювати зловмисників, проводити розслідування онлайн-шахрайства та зіставляти кібер-активність з інфраструктурою атакуючого.

Платформу DomainTools, як найважливіший компонент у своїй роботі з розслідування загроз та пом’якшення їх наслідків, використовують компанії зі списку Fortune 1000, глобальні урядові агенції та провідні постачальники рішень у галузі безпеки.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт