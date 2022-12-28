Grid Dynamics підсилює портфоліо цифрових технологічних рішень купуючи Mutual Mobile

28 декабря 2022 г., 17:35

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Grid Dynamics купує IT-компанію Mutual Mobile зі штаб-квартирою в Остіні (штат Техас), яка спеціалізується на створенні цифрових технологічних та дизайн-рішень для компаній зі списку Fortune 500 та інноваційних стартапів. Офіси Mutual Mobile знаходяться у Північній Америці й Індії та налічують близько 200 спеціалістів, які стануть частиною команди Grid Dynamics. Ця угода дозволить Grid Dynamics диверсифікувати свою глобальну клієнтську базу, розширити штат та посилити портфоліо цифрових технологічних рішень.

Mutual Mobile була заснована у 2009 році. Її ключовими секторами роботи є технології, охорона здоров’я, автомобільна промисловість та фінансові послуги. Портфель послуг охоплює мобільні обчислення, доповнену, віртуальну та змішану реальність, Інтернет речей, сполучені пристрої та розмовні інтерфейси.

Своєю чергою Grid Dynamics є одним зі світових лідерів проєктування та впровадження програм цифрової трансформації для найбільших компаній з фінансового, технологічного та рітейл-секторів. Її представництва розташовані у США, Центральній та Східній Європі.

Grid Dynamics входить до ТОП-20 найбільших IT-компаній України за версією видання DOU та має розробницькі центри у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах. Серед клієнтів – Google, Apple, Raymond James, Tesla, PayPal та інші технологічні та індустріальні гіганти.

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