Світовий ринок модулів стільникового IoT демонструє перші ознаки відновлення

25 июня 2024 г., 10:25

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Згідно з останнім звітом Counterpoint глобальні поставки модулів стільникового Інтернету речей зросли на 7% у першому кварталі 2024 року. Зростання було зумовлене насамперед попитом у Китаї та Індії. Решта ринків все ще стикаються з проблемами запасів та попиту.



Коментуючи динаміку ринку, асоційований директор Мохіт Агравал (Mohit Agrawal) зазначив: "У Китаї та Індії було зафіксовано позитивне зростання завдяки високим показникам сегментів інтелектуальних лічильників, касових терміналів, систем відстеження активів і маршрутизаторів/CPE. Ринок за виключенням Китаю знизився на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через низький попит і накопичення запасів у клієнтів. З точки зору технологій, 4G Cat 1 bis зберіг свій імпульс, захопивши третину ринку. У Китаї відбувається технологічний перехід, і Cat 1 bis відвойовує частку у NB-IoT і Cat 1 завдяки зменшенню цінової різниці".



"Попит на стільниковий IoT в таких додатках, як "розумні" комунальні послуги, маршрутизатори/CPE, автомобільна промисловість і відстеження активів, залишався високим протягом кварталу. Однак попит на стільникові модулі в роздрібній торгівлі, охороні здоров'я та промисловості продовжував залишатися пригніченим», додав Агравал.



Quectel, Fibocom і China Mobile були провідними гравцями на ринку модулів, які разом займали половину світового ринку в першому кварталі 2024 року. На ринках, за винятком Китаю, Telit Cinterion піднявся на друге місце, хоча Quectel залишився лідером з великим відривом.



Fibocom продемонстрував вражаюче зростання у першому кварталі, досягнувши нового максимуму для квартального відвантаження.



Присутність у сегментах маршрутизаторів/CPE та телематики допомогла Fibocom увійти до трійки лідерів на міжнародному ринку, за винятком Китаю.



China Mobile продемонструвала двозначне зростання в річному обчисленні завдяки розумним лічильникам, трекерам активів і POS-системам.



Китайські вендори, такі як Neoway, Lierda і Unionman, значно зросли в деяких ключових додатках, таких як розумні лічильники, відстеження активів і POS.



"Очікується, що світовий ринок модулів Інтернету речей частково відновиться до другої половини цього року з нормалізацією рівня запасів після поліпшення ситуації з попитом. Очікується, що ринок модулів Інтернету речей повністю відновиться до 2025 року, доповнений широким впровадженням доступних модулів 5G RedCap, особливо в Китаї. Субсидії від китайського уряду сприятимуть впровадженню 5G на ринку модулів IoT. Прогнозується, що поставки модулів IoT будуть зростати зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 9% в період з 2023 по 2030 рік», прокоментував ситуацію аналітик Counterpoint Ханумант Павар (Hanumant Pawar).

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