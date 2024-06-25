Supermicro планує наповнити ринок технологіями для ЦОД з рідинним охолодженням

25 июня 2024 г., 9:35

0

Tweet

За повідомленням Supermicro, компанія планує побудувати додаткові об'єкти для задоволення висхідного попиту на інфраструктуру ЦОД з рідинним охолодженням і зосередиться на постачанні замовникам готових систем "plug-and-play".



Заявлено, що Supermicro продовжує розширюватися в Кремнієвій долині, відкривши три нові кампуси, у зв'язку зі зростанням попиту на рідинне охолодження в центрах обробки даних. Частково це викликано зростанням інтересу до штучного інтелекту, що призводить до закупівлі більш потужних систем, оснащених кількома GPU.



За словами Supermicro, ці кампуси стануть частиною нової екосистеми рідинного охолодження, покликаної прискорити доставлення комплектів клієнтам по всьому світу. Зазначається, ці центри спеціалізуватимуться на постачанні готових рішень з рідинним охолодженням, починаючи від систем і закінчуючи стійками.



"Багато власників дата-центрів шукають економічні рішення з прямим рідинним охолодженням (DLC)", - стверджує президент і генеральний директор компанії Чарльз Лян (Charles Liang). "Supermicro розробляє блокові рішення з рідинним охолодженням для фабрик штучного інтелекту і ринку високопродуктивних обчислень".



Ці рішення містять стійки, попередньо сконфігуровані з комплектом, оптимізованим для корпоративних, високопродуктивних обчислень (HPC) або сценаріїв AI/LLM, з готовою системою рідинного охолодження.



Чарльз Лян зазначив, що в найближчі два роки дата-центри з рідинним охолодженням зростуть з менш ніж 1% ринку до 30% всіх установок. "Це розширення дасть нам змогу захопити більшу частину цього зростання", - заявив він.



За повідомленням представника компанії: "Наша глобальна експансія відбувається як у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, так і в Азії. У Сан-Хосе на початку цього року Supermicro придбала близько 20 акрів землі та будівель, які будуть використовуватися для виробництва, складання та складських приміщень. Крім того, Supermicro орендує багатофункціональні заводські та складські приміщення в іншому районі Сан-Хосе. За кордоном Supermicro будує новий сучасний багатофункціональний комплекс у Малайзії. Він стане частиною глобальних виробничих і складальних майданчиків Supermicro, які зможуть запропонувати клієнтам екосистему рішень з рідинним охолодженням "plug-and-play", від систем до стійок, що скоротить час постачання".



Чарльз Лян заявив, що Supermicro готується до виробництва 1000 стійок на місяць, оснащених її технологією DLC, і зможе надсилати замовлення всього за два-чотири тижні після їхнього отримання.



За даними квітневого дослідження компанії Register, більше третини підприємств (38,3%) очікують, що до 2026 року в їхніх центрах обробки даних буде використовуватися та чи інша форма інфраструктури з рідинним охолодженням.



За словами Ляна, нові ЦОДи працюватимуть більш ефективно, скорочуючи викиди вуглекислого газу, як порівняти з об'єктами з повітряним охолодженням, а значна економія на експлуатації досягатиметься завдяки зниженню споживання електроенергії з плином часу.

Supermicro заявила, що продовжує тісно співпрацювати з операторами, щоб підібрати відповідну серверну технологію для їхніх робочих навантажень, які можуть бути унікальними для організації або постачальника хмарних послуг.



Багато моделей серверів компанії розраховані на рідинне охолодження, наприклад, 8U 20-вузловий SuperBlade, який, як стверджується, забезпечує найвищу щільність CPU і GPU, відзначають також 4-вузловий Supermicro BigTwin заввишки 2U та 8-вузловий сервер FatTwin на 4U.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365