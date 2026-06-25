Квартальна виручка Micron піднялася у чотири раза, а капіталізація вже вище 1 трлн дол.

25 июня 2026 г., 15:25

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Micron Technology опублікувала офіційні результати за третій квартал свого 2026 фінансового року, які суттєво перевершили найоптимістичніші очікування аналітиків Волл-стріт.

Стрімке розгортання інфраструктури для AI викликало історичний дефіцит та зліт цін на мікросхеми пам'яті, що дозволило компанії збільшити чистий прибуток майже у 15 разів. На тлі публікації фінансового звіту акції компанії злетіли на 15% під час подовженої торгової сесії, а загальна ринкова капіталізація Micron вперше в історії перевалила за позначку 1 трлн дол., продемонструвавши зростання приблизно на 700% за останні дванадцять місяців.





Чиста виручка Micron за звітний тримісячний період сягнула рекордних 41,46 млрд дол., що більш ніж у чотири рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року, який становив 9,30 млрд дол. Скоригований прибуток на одну акцію зафіксовано на рівні 25,11 дол., тоді як аналітики консенсус-прогнозу LSEG прогнозували лише 20,78 дол. Чистий прибуток компанії за квартал склав 28,24 млрд дол. порівняно з 1,89 млрд дол. роком раніше. Більше того, керівництво компанії озвучило безпрецедентний прогноз на поточний четвертий квартал, очікуючи дохід на рівні близько 50 млрд дол., що знову виявилося значно вищим за прогнозовані ринком 43,58 млрд дол. Показник скоригованої валової маржі виробника підскочив до 84,9% порівняно з 39,0% у третьому кварталі минулого року.





Бурхливе зростання доходів зафіксовано в усіх чотирьох ключових операційних сегментах Micron, проте найбільш вибухову динаміку продемонстрував сектор рішень для хмарної пам'яті та дата-центрів. Виручка підрозділу хмарної пам'яті зросла на 300% до 13,77 млрд дол., а доходи базового напрямку для центрів обробки даних збільшилися у понад сім разів, досягнувши 11,52 млрд дол. Додатково компанія отримала понад 5 млрд дол. від продажів твердотільних накопичувачів для серверних систем. Мобільний та клієнтський сегменти Micron продемонстрували зростання на 250% до 11,52 млрд дол., тоді як автомобільний сектор та сегмент вбудованих систем збільшили продажі у чотири рази - до 4,63 млрд дол. На тлі таких результатів рада директорів затвердила виплату щоквартальних дивідендів у розмірі 15 центів на акцію, які будуть виплачені у липні.





Щоб стабілізувати фінансові потоки та зафіксувати довгостроковий попит у моменти жорсткого обмеження постачань, Micron підписала 16 стратегічних довгострокових угод із найбільшими клієнтами, серед яких оператори хмарних сховищ та автомобільні концерни. Ці контракти розраховані на термін від трьох до п'яти років та передбачають внесення обов'язкових грошових депозитів для резервування обсягів чіпів, що вже принесло компанії фінансові зобов'язання на суму 22 млрд дол. Керівництво очікує, що надалі близько половини або більше від усієї виручки Micron буде формуватися саме за рахунок цих стратегічних угод. «Наші клієнти усвідомлюють, що для подолання дефіциту пропозиції на ринку пам'яті та накопичувачів знадобиться чимало часу, навіть з урахуванням того, що ми очікуємо на поступове покращення ситуації в індустрії у 2028 році», як зазначив виконавчий директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra).





Поточні фінансові результати Micron наочно демонструють, що архітектурний фокус індустрії сучасної обчислювальної техніки змістився. Якщо на початкових етапах глобального технологічного буму основним бенефіціаром була компанія NVIDIA завдяки своїм графічним процесорам, то у 2026 році критичним вузьким місцем для масштабування великих мовних моделей стала саме пам'ять із високою пропускною здатністю. Продукти Micron перетворилися на дефіцитний базовий ресурс, без якого неможливо запустити жоден передовий сервер комп'ютерного моделювання чи AI від Google чи тієї ж NVIDIA. Це дозволило компанії диктувати свої цінові умови ринку та підняти маржинальність бізнесу до екстремальних показників.





Запровадження практики довгострокових угод із мільярдними попередніми депозитами є радикальним зламом традиційної колективної моделі функціонування ринку напівпровідникової пам'яті, який історично вважався глибоко циклічним та нестабільним. Закріплюючи за собою гарантовані обсяги викупу продукції на кілька років уперед, Micron нівелює ризики майбутнього перевиробництва та отримує стабільний капітал для фінансування своїх масштабних капітальних витрат. Це перетворює виробника компонентів на стійку інфраструктурну платформу, захищену від ризиків та різких коливань кон'юнктури ринку електроніки.





Основним стратегічним ризиком для Micron залишається глобальна гонка капітальних інвестицій у розширення фабрик, оскільки конкуренти в особі корейських гігантів SK Hynix та Samsung також спрямовують десятки мільярдів доларів на нарощування ліній випуску мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю. Жорсткий дефіцит, який наразі штовхає ціни вгору, неминуче почне послаблюватися ближче до 2028 року, коли нові фаби по всьому світу вийдуть на проектну потужність. Крім того, надвисокі ціни на комп'ютерні компоненти вже змушують виробників споживчої електроніки, включно з Apple, замислюватися про підвищення вартості кінцевих гаджетів для звичайних покупців, що може спровокувати локальне охолодження попиту у споживчому секторі.

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