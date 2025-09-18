Українська Swarmer залучила рекордні 15 млн дол. на розвиток AI-роїв дронів

18 сентября 2025 г., 8:25

Компанія Swarmer, яка розробляє рішення на основі штучного інтелекту для автономності дронів, залучила 15 млн дол. від інвесторів із США: Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Це найбільша інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку війни.

Технології Swarmer уже довели свою ефективність на полі бою. Інвестиції історичного масштабу дадуть змогу компанії надати ройові можливості кожному БпЛА – можна буде розгортати необмежену кількість дронів та роботів, не зважаючи на кількість навчених пілотів.

