Светодиодный дисплей LG LSAA поддерживает технологию бесконтактного соединения

9 июля 2020 г., 16:05

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Компания LG Electronics анонсировала светодиодный дисплей LG LSAA, среди преимуществ которого отмечаются высокое качество изображения и простота установки.

Модель LSAA имеет блочную модульную конструкцию, которая существенно упрощает процесс сборки больших дисплеев, сохраняя соотношение сторон 16:9. Данный продукт спроектирован LG на основе концепции светодиодного модуля как концентратора (размеры 600×337,5×44,9 мм), который обеспечивает подачу питания и сигнала на весь дисплей (разрешением до 4K UHD) без дополнительных кабелей. Питание передается на каждый следующий модуль через расположенный на его торце разъем, а возможность передачи и приема сигнала обеспечивается технологией бесконтактных соединений LG.

Комплект креплений для данной модели позволяет удовлетворить разнообразные требования заказчиков по конфигурации дисплея и подходит под различные условия монтажа. Благодаря простой установке и возможности расширения модель LSAA можно оперативно установить и переконфигурировать, что выгодно отличает ее от других моделей светодиодных дисплеев.

В модели LG LSAA применяется процессор обработки изображения LG Alpha 7, также используемый в телевизорах LG, который анализирует изображение с помощью технологии искусственного интеллекта и обеспечивает оптимальные параметры для качественной цветопередачи. Сообщается, что минимальное значение расстояния между светодиодами (шаг пикселя) составляет до 0,9 мм, поэтому высокое качество отображение обеспечивается даже при минимальном расстоянии просмотра. Технология общего катода, при которой катоды светодиодов соединены, позволяет обеспечить улучшенную энергоэффективность за счет подачи только необходимого напряжения для каждого суб-пикселя.

«Наша линейка дисплеев LSAA устанавливает новый стандарт светодиодных решений на рынке коммерческих дисплеев», — сказал Пайк Ки-Мун, старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics, направления Business Solutions. «Инновации, применяемые в таких моделях, как LSAA, позволят компании LG лидировать в отрасли светодиодных решений, обеспечивая превосходное качество изображения, легкость установки и непревзойденную ценность для потребителя».

Новейшие светодиодные дисплеи от компании LG поступят в продажу в этом месяце. Продажи начнутся с Северной Америки и Европы, за которыми последует Латинская Америка и Азия.

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