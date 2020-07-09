Schneider Electric отримала відзнаку HPE Momentum Edge Partner 2020 

9 июля 2020 г., 16:06

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Компанія Schneider Electric, провідний світовий постачальник цифрових рішень з управління електроенергією та автоматизації, оголосила про отримання нагороди HPE Momentum Edge Partner 2020 року. Schneider Electric є першою компанією, яка відзначена Hewlett Packard Enterprise в новій категорії.



На Самміті HPE Partner Growth Virtual Experience компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) оголосила переможців нагород «Партнер року HPE 2020». Ці партнери були відзначені за видатні показники роботи, прихильність до вдосконалення клієнтського сервісу, орієнтацію на зростання та інновації, професійні досягнення.



“Ми пишаємося бути відзначеними за наші спільні зусилля в об'єднанні комерційних та промислових потреб разом з операційними технологіями для вигоди наших клієнтів", - сказав Кріс Хенлі, старший віце-президент з комерційних операцій, глобальних каналів та альянсів, Schneider Electric. "Ми сподіваємось на розширення ділових відносин з HPE, щоб продовжувати розробку нових інноваційних рішень, які дозволяють нашим клієнтам використовувати Edge-технології”.



Компанія Schneider Electric та HPE вперше оголосили про своє партнерство у 2016 році для створення спільної архітектури для рішень мікро-ЦОДів для розвитку інтелектуальних Edge-технологій. Після партнерства у 2016 році компанії спільно працювали над створенням продуктів HPE Edge Center спочатку розмірами 42U та 23U, а тепер включаючи нещодавно представлений, 6U. Ці інтегровані, стандартизовані та повторювані рішення включають сервери, сховища даних та коммунікаційне обладнання - та фізичною інфраструктурою – IT-шафами, ДБЖ, блоки розподілення живлення, засоби безпеки та моніторингу навколишнього середовища. EcoStruxure IT та HPE OneView працюють разом, пропонуючи інтегроване програмне забезпечення для віддаленого керування з автоматизованим управлінням робочим навантаженням, яке переміщує робочі навантаження та віртуальні сервери, щоб підвищити стійкість та доступність. Вони також надають прогнозну аналітику для зменшення відмов, що призводить до збільшення тривалості роботи та підвищення ефективності.



"Я пишаюся, що можна відзначити наших партнерів, які підвищують рівень досконалості в бізнесі та демонструють постійну прихильність до наших спільних клієнтів", - сказав Пол Хантер, старший віце-президент з продажів партнерів по всьому світу, HPE. «HPE прагне надати партнерам інструменти та рішення, які сприятимуть інноваціям у власному бізнесі. Співпрацюючи та зростаючи разом, ми можемо досягти результатів задля процвітання бізнесу наших клієнтів».

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