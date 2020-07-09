Рынок музыкальных стриминговых услуг вырос на 35%

9 июля 2020 г., 15:25

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Глобальная численность пользователей онлайновых музыкальных сервисов по итогам начального квартала 2020 г. выросла на 35% «YoY», — сообщает Counterpoint Research. Как результат, в мире насчитывается уже не менее 394 млн платных подписчиков.

Основной импульс для дальнейшего развития рынка был получен благодаря заметно выросшему интересу к OTT-платформам. Это, в свою очередь, произошло вследствие необходимости оставаться дома на фоне пандемии COVID-19. Дополнительный прирост аудитории произошел за счет щедрых скидок, бесплатных периодов и прочих промоакций на емких развивающихся рынках.

Spotify удерживает лидерство — по итогам квартала за компанией 30% общерыночной выручки и ровно треть общей численности платных подписчиков. Следом разместилась Apple Music, под контролем которой оказалась четверть общерыночной выручки и 21% от общего числа платных подписчиков. Amazon Misic показала лучший прирост пользовательской базы (+104% «YoY») и вышла на третье место рейтинга.

Исходя из количества уникальных пользователей, использовавших рассматриваемые сервисы хотя бы раз в месяц (MAU), лидером оказалась Tencent Music (с учетом QQ Music, Kugou и Kuwo), имеющая прочные позиции в Китае. Ее результат — 657 млн MAU.

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