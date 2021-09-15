На мировом рынке средств безопасности — очередной успешный квартал

15 сентября 2021 г., 10:25

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По оценкам IDC, объем мирового рынка средств безопасности во второй календарной четверти 2021 г. достиг в объеме 4,7 млрд долл., что говорит о росте «год к году» в пределах 12,2%. Таким образом, на фоне активного внедрения заказчиками из различных вертикальных отраслей аппаратных средств безопасности с целью защиты собственных гибридных экосистем, по измерителю «YoY» отмечено увеличение рынка более чем на 505 млн долл. Количество отгруженных устройств выросло до 1,3 млн шт. (+15,0% «YoY»).

Ощутимую динамику рынку по-прежнему предает сегмент продуктов, связанных с комплексной защитой от угроз (UTM) — на его долю пришлось 65% общих доходов рынка при здоровом росте в пределах 17,1%. Сегменты управления контентом, обнаружения и предотвращения вторжений (IDP), виртуальных частных сетей также вышли в описываемый однозначными числами плюс. Негативно сработало лишь направление традиционных фаерволов.

Северная и Южная Америка совместно обеспечили рынку почти половину (48,2%) общих доходов. В то же время, Китай показал наиболее высокую динамику роста выручки — 33,8%.

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