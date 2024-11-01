Сумарний операційний збиток Meta Reality Labs за весь час досяг 58 млрд дол.

1 ноября 2024 г., 15:25

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Meta Platforms, материнська компанія Facebook, оприлюднила свої фінансові результати за третій квартал.

Прибуток компанії склав $6,03 за акцію, що значно перевищило прогноз аналітиків на рівні $5,25 за акцію.

Виторг зріс на 19%, до 40,59 млрд дол.

Meta також повідомила про чистий прибуток у розмірі 15,7 млрд дол. у цьому кварталі, в порівнянні з 11,6 млрд дол. роком раніше. Але, як зазначають аналітики, хоча 35% зростання прибутковості виглядає добре, насправді це найповільніший темп зростання цього показника з другого кварталу 2023 фінансового року.

Компанія заявила, що на кінець кварталу у неї було 3,29 мільярда щоденних активних користувачів у таких додатках, як Facebook, Instagram і WhatsApp, що на 5% більше, ніж рік тому.

Компанія підвищила прогноз капітальних витрат на 2024 фінансовий рік до діапазону від 38-40 млрд дол. у порівнянні з попередньою оцінкою від 37-40 млрд дол. Крім того, Meta очікує, що ці витрати «значно зростуть» у 2025 фінансовому році, оскільки її плани з розширення інфраструктури прискорюються. «Наші інвестиції в ШІ, як і раніше, вимагають серйозної інфраструктури, і я очікую, що ми продовжимо інвестувати в неї значні кошти», - завив засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Компанія повідомила, що її доходи від реклами зросли на 19% порівняно з попереднім роком, до 39,9 млрд дол., що становить 98,3% від загального обсягу продажів.

Традиційно, підрозділ Meta Reality Labs, який займається розробкою системами віртуальної реальності, продовжував втрачати гроші. У цьому кварталі він операційних збитки склали 4,4 млрд дол., хоча це й було нижче за прогноз аналітиків у 4,68 млрд дол. Останні цифри означають, що з моменту заснування у 2020 році Reality Labs зазнала загальних операційних збитків на суму понад 58 мільярдів доларів. Продажі компанії по цьому напрямку за квартал зросли на 29% порівняно з попереднім роком, до 270 млн дол., що виявилося нижче за прогноз аналітиків у 310,4 млн дол.

Що стосується четвертого кварталу, то Meta заявила, що розраховує на загальний дохід у розмірі від 45-48 млрд дол.

Акції компанії після анонсу фінрезультатів впали трохи більше ніж на 3% після закінчення торгової сесії.

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